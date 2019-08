Der Schock bei den Fans und den Freunden sitzt tief! Am Freitag verstarben Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana – sie kamen bei einem Autounfall ums Leben. Ihr Tod hat bei ihren Liebsten eine große Lücke hinterlassen. So auch bei Schauspieler Sven Martinek (55), der eng mit dem verstorbenem Paar befreundet war. Mit rührenden Zeilen nimmt er nun Abschied von ihnen!

"Ingo, du warst einer von den ganz geraden und feinfühligen Kerlen. Hast dich für andere eingesetzt, wo du nur konntest", lauten die ersten Sätze seines Briefes, den Bild jetzt veröffentlichte. "Du warst echt ein großartiger und warmherziger Mensch. Und als solcher bleibst du in meiner Erinnerung." Den Tod von Ingo und seiner Frau muss der 55-Jährige nun erst einmal realisieren: "Jetzt seid ihr einfach weg, einfach nicht mehr unter uns." Er befinde sich deswegen noch immer in Schockstarre und wolle das Ganze einfach nicht wahrhaben.

Im weiteren Verlauf des Textes erinnert er sich außerdem an die gemeinsame Zeit mit dem TV-Star: "Was haben wir gelacht zusammen. Was hatten wir auch für schöne und ernsthafte Gespräche. Du hattest so viele Träume und Pläne, von denen du immer offen gesprochen hast." Ingo habe nie nur der coole Typ sein wollen, schreibt Sven weiter. Er habe etwas bewegen wollen, nicht nur für sich, sondern auch für die Menschen um ihn herum.

WENN Ingo Kantorek, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Anzeige

Getty Images Sven Martinek, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de