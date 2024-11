Wieder vergeben: Jill Lange teilt Aufnahme mit neuem Freund

Jill Lange (24) ist wieder in festen Händen! Dass die Trash-TV-Bekanntheit aktuell über beide Ohren verliebt zu sein scheint, zeigt sie jetzt in einem neuen Video auf Instagram. Jills Partner darf ein neues Outfit für sie zusammenstellen. Doch bevor es zum Shoppen geht, zeigt sich das Paar in trauter Zweisamkeit: Zu Beginn des Clips geben sich die ehemalige "DSDS"-Kandidatin und ihr neuer Partner einen liebevollen Kuss auf den Mund.

Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät die Beauty nicht. Einige Follower sind jedoch der Meinung, dass es sich bei dem tätowierten Herren an Jills Seite um den Ex-"Forsthaus Rampensau"-Teilnehmer Kevin Platzer (26) alias Flocke handeln könnte. Unabhängig davon sind ihre Fans ganz vernarrt in den Anblick, den die Turteltauben bieten. "Selbst wenn ich sein Gesicht noch nicht gesehen habe, weiß ich, dass ihr ein wunderschönes Pärchen seid" und "Unabhängig vom Outfit finde ich es total schön, wie verliebt du aussiehst und ihn anschaust! Wurde auch mal wieder Zeit. Deine Ausstrahlung und das Glitzern in deinen Augen sehen toll aus", beglückwünschen sie den Realitystar.

Bis vor wenigen Wochen war Jill noch bei "Love Island VIP" auf der Suche nach ihrer großen Liebe zu sehen. In dem Format traf sie unter anderem auf Gigi Birofio (25), Yasin Mohamed (33) und Danilo Cristilli (28). Allerdings endete ihre Reise nach nur wenigen Tagen wieder – das Interesse war nicht da und das merkten auch ihre Mitstreiter. Jill musste die Villa nach der ersten Red-Flag-Night verlassen. "Ich mochte das Format sehr gern, aber ich kann die anderen Teilnehmer verstehen. Ich habe von Anfang an kommuniziert, dass ich kein richtiges Interesse an den Männern in der Villa habe", erklärte sie Promiflash. Über ihren Exit war die 24-Jährige nicht sonderlich enttäuscht.

Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr Freund, November 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Jill Lange, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

