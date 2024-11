"Vollsuff": Jill Lange hielt Datingshows nur betrunken aus

Von Are You The One? bis hin zu "Love Island VIP" – Jill Lange (24) nahm schon an zahlreichen Datingshows teil. Doch ihre Zeit in den Formaten hat die Influencerin nicht nur gut in Erinnerung. Im Gegenteil: Während ihrer Anfänge im Reality-TV musste sie sich offenbar mehrfach mit Alkohol betäuben. "Ich musste mich besaufen, um das zu überleben", machte sie vor wenigen Tagen im Interview mit "Trashkurs" ein trauriges Geständnis und erinnerte sich emotional: "In den ersten Shows war ich gar nicht bei mir. Das war einfach nur Vollsuff."

In Datingshows habe sie sich enorm unter Druck gesetzt gefühlt und dann als Bewältigungsstrategie zum Alkohol gegriffen. Dadurch sei sie immer wieder über ihre eigenen Grenzen gegangen und habe Dinge gemacht, die sie "so niemals gemacht hätte". Auch zu Intimitäten mit anderen Männern habe sie sich ungewollterweise verleiten lassen. "Ich fand die Typen teilweise gar nicht gut", erinnerte sie sich im Podcast.

Von Datingshows hat Jill aufgrund ihrer negativen Erfahrungen deshalb wohl erst mal genug. Trotzdem will sie dem Reality-TV bisher erst einmal nicht komplett den Rücken zukehren. Denn Survival-Shows wie Good Luck Guys haben es der Bloggerin angetan. Von ihrer Teilnahme an dem Format schwärmte sie: "Es war die beste Show, in der ich je war. Weil ich einfach bei mir selber war." Auch das Dschungelcamp oder Big Brother kämen für die 24-Jährige infrage.

Anzeige Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Anzeige Anzeige