Jill Lange zeigt erstmals das Gesicht ihres Freundes im Netz

Seit einigen Wochen hat Jill Lange (24) wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt die Reality-TV-Bekanntheit nun auch erstmals das Gesicht ihres Liebsten. In einem Video spazieren die beiden Hand in Hand nebeneinander und schmachten sich verliebt an. Jills Freund hebt sie hoch und gibt ihr einen liebevollen Kuss. Zu dem Clip schreibt sie: "Ich habe die männliche Version von mir selbst gefunden." Den Namen ihres Partners verrät sie allerdings nicht.

Bereits seit Anfang November teilt Jill immer wieder Aufnahmen mit einem Mann im Netz. Anfangs wurde zwar nur spekuliert, ob es sich bei dem Unbekannten um ihren Partner handeln könnte, doch wenige Wochen später machte sie ihre Beziehung dann endlich mit einem Kussfoto offiziell. "Selbst wenn ich sein Gesicht noch nicht gesehen habe, weiß ich, dass ihr ein wunderschönes Pärchen seid", schrieben ihre Fans zu dem niedlichen Schnappschuss.

Zuvor suchte Jill bei Love Island VIP nach der großen Liebe. In der Villa zeigte sie Interesse an Danilo Cristilli (28), doch aus ihnen wurde nichts. Die 24-Jährige musste die Sendung als Erste verlassen. Nach der Show habe sich auch nichts Ernstes zwischen den beiden entwickelt, wie sie in einem Interview mit Promiflash ausplauderte: "Wir haben uns in Deutschland auf Events getroffen. Dann habe ich aber jemand anderen kennengelernt und den Kontakt zu Danilo abgebrochen." Ob es sich bei Jills Bekanntschaft um ihren jetzigen Freund handelt, ist nicht bekannt.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

