Jill Lange teilt niedliche Pärchenfotos aus Thailand-Urlaub

Jill Lange (24) präsentierte ihren Fans vor rund einem Monat erstmals das Gesicht ihres neuen Freundes. Nun gibt es auf Instagram einen Nachschlag: Der Realitystar teilt nicht nur neue Fotos mit ihrem Partner, sondern gibt auch Einblicke in ihren Urlaub in Thailand. "Bin einfach jetzt schon zum fünften Mal in Thailand und ich will nie damit aufhören!", schreibt die Love Island VIP-Bekanntheit zu mehreren Schnappschüssen. Auf ihnen posiert sie in einem Bikini, macht ein Selfie mit ihrem Schatz in einem Verkehrsspiegel oder strahlt an seiner Seite überglücklich in die Kamera.

Die Fans der blonden Schönheit sind ganz aus dem Häuschen, was die Aufnahmen angeht. Sie schwärmen vor allem von den entzückenden Pärchenfotos. "Wie schön die Bilder geworden sind, ihr seid süß zusammen!", kommentiert ein Follower oder: "Das ist Wahnsinn, wie brutal gut Menschen ausschauen können – wie ihr zwei." Zudem schreibt ein weiterer Social-Media-Nutzer: "Ihr seht so gut aus zusammen!"

Dass Jill einen neuen Mann an ihrer Seite hat, deutete sie erstmals Anfang November 2024 an. In den sozialen Medien teilte die 24-Jährige in regelmäßigen Abständen Schnappschüsse mit ihrem Schatz – und kurbelte dadurch die Gerüchteküche an. Nach langen Spekulationen bestätigte Jill dann jedoch mit einem romantischen Video, dass sie wieder vergeben ist. Dazu schrieb sie: "Ich habe die männliche Version von mir selbst gefunden."

Instagram / jill_langee Jill Lange mit ihrem Freund, Januar 2025

Instagram / jill_langee Jill Lange und ein unbekannter Mann, November 2024

