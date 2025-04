Roland Kaiser weckt im Netz Spannung auf seine kommende Tour

Roland Kaiser (72) sorgt kurz vor dem Start seiner Arena-Tour 2025 für Aufregung unter seinen Fans: Über seinen offiziellen Instagram-Kanal gab der Schlagersuperstar kürzlich erstmals exklusive Einblicke in die intensiven Vorbereitungen. Von Bremen aus geht es für Roland ab dem 25. April auf große Deutschlandtour, die bis August dauern wird und traditionell mit der gefeierten Kaisermania in Dresden endet. Auf den Social-Media-Fotos ist die energiegeladene Atmosphäre bei den Proben mit dem gesamten Team zu sehen – sowie die technische Perfektion, mit der der Sänger gemeinsam mit seiner Crew an der Show feilt, damit Tausende Fans ein unvergessliches Konzerterlebnis genießen können.

Bei der Vorbereitung überlässt der erfahrene Entertainer nichts dem Zufall: Im Studio wird an Licht- und Videoeffekten getüftelt, die auf der Bühne das musikalische Spektakel begleiten werden. Roland teilte mit seinen Fans: "Im Rahmen der umfangreichen Vorbereitungen zu meiner Arena-Tournee 2025 zeige ich Euch heute erstmals exklusiv ein paar Fotos aus unserem Studio, in dem wir das sogenannte 'Pre-Programming' vorbereitet haben." Schon bei seinem neuesten Musikvideo zum Song "Liebe ist alles" zeigte sich, wie sehr ihm die emotionale Inszenierung am Herzen liegt. Auch dieses Mal dürfen sich Konzertbesucher auf eine packende Mischung aus Musik, Storytelling und aufwendigen Bildern freuen.

Hinter den Kulissen gibt Roland nicht nur regelmäßig Einblicke in seinen Berufsalltag – immer wieder lässt er auch private Momente durchscheinen. Trotz des engen Zeitplans und des Tourstresses ist der Schlagerstar bekannt dafür, auf die Bedürfnisse seiner treuen Crew Rücksicht zu nehmen und das Team zu motivieren. Auch die Familie spielt für Roland eine große Rolle: In Interviews betont er regelmäßig, wie viel ihm das Zusammensein mit seinen Kindern bedeutet. Seine Verbundenheit zu den Fans und seine Bodenständigkeit schaffen eine besondere Nähe – vielleicht eines der Geheimnisse dafür, warum die Karten für die legendäre Kaisermania schon lange restlos vergriffen sind.

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

