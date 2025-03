Nach Trennung von David: Lily Allen rechnet mit Männern ab

Lily Allen (39) und David Harbour (49) haben sich nach vier Jahren Ehe voneinander getrennt. Diese Nachricht bestätigten Quellen dem People Magazine bereits im letzten Monat, nachdem es zuvor immer wieder Spekulationen um eine mögliche Krise gegeben hatte. Obwohl weder Lily noch David, bekannt aus Stranger Things, bisher öffentlich zur Trennung Stellung genommen hatten, gab die Sängerin in ihrem Podcast "Miss Me?" jetzt tiefere Einblicke. Sie sprach über das Verhalten von Männern und verriet, dass sie momentan eine besonders schwierige Phase durchlebt.

In einer Episode ihres Podcasts erklärte Lily jetzt, dass sie männliches Verhalten kritisch sehe und Männer "aufhören sollten, sich wie Idioten zu benehmen". Zudem bemerkte sie laut BuzzFeed: "Ältere Frauen erkennen die Unattraktivität von Männern besser als junge, dumme Frauen – was im Grunde erklärt, warum Männer sie jung und dumm mögen." Die Aussagen erregten besonderes Aufsehen, da sie nur wenige Wochen nachdem David scheinbar mit dem 27-jährigen Model Ellie Fallon angebandelt haben soll veröffentlicht wurden. Fotos von einem gemeinsamen Urlaub in Indien waren online aufgetaucht und hatten die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. David hat sich zu dem Ganzen bisher noch nicht geäußert.

Ihre Beziehung mit David wurde in den Medien oft als unkonventionell beschrieben. Fans haben die beiden zunächst als perfekt zusammengeschweißt wahrgenommen, doch Insidern zufolge habe es schon länger Spannungen gegeben. Ihr offener Umgang mit Themen wie mentaler Gesundheit und genderbezogener Dynamiken macht Lily weiterhin zu einer polarisierenden, aber auch bewunderten Persönlichkeit.

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Getty Images Lily Allen und David Harbour

