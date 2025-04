So zauberhaft feiert Ekaterina Leonova ihren 38. Geburtstag

Ekaterina Leonova (38) erfährt an ihrem Geburtstag besonders viel Liebe: Die Profitänzerin wurde mit Blumen und Kuchen von ihren Let's Dance-Kollegen überrascht. Auch ein Geburtstagsständchen gab es für die brünette Schönheit. Auf Instagram zeigt sich Ekat überwältigt von den Aufmerksamkeiten und schreibt: "Danke euch allen für die superlieben und schönen Geburtstagsglückwünsche! Ihr seid so toll." In ihrer Story fügt sie in einem Clip außerdem strahlend hinzu: "Ich schätze das sehr und ich freue mich über jede Nachricht und jeden Kommentar. Das ist echt super, danke schön!"

Um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, veröffentlicht Ekat zwei Schnappschüsse auf dem Onlineportal: Auf einem der beiden grinst sie überglücklich in die Kamera, während sie einen großen Blumenstrauß mit vielen weißen Rosen umklammert. Auf einem weiteren Foto posiert sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Diego Pooth (21), Choreograf Ilya Viermenich, Tänzerin Malika Dzumaev (34) sowie Team-Kollegin Sarah. "Mein Geburtstag ist immer so besonders, weil ich den mit den besonderen Menschen teilen darf. Unser Team feiert beim Training und bleibt schön fleißig. Smarties!", kommentiert die 38-Jährige dazu.

Aktuell schwingt Ekat mit Verona Pooths (56) Sohn Diego das Tanzbein. Heute Abend werden die beiden einen langsamen Walzer zu Ed Sheerans (34) Song "Make It Rain" aufführen. Ob sie mit ihrer Performance überzeugen können? Für eine Person ist die "Let's Dance"-Reise leider vorab schon vorbei – Simone Thomalla (60). Die Schauspielerin erlitt eine Verletzung und scheidet daher bis auf Weiteres aus. Für sie rückt Christine Neubauer (62) nach, die in der siebten Livesendung am wenigsten Stimmen erhielt.

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Diego Pooth mit ihrem "Let's Dance"-Team, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige