Travis Kelce schwärmt von Ostereiersuche mit seinen Nichten

Travis Kelce (35) ist ein echter Familienmensch. In seinem Podcast "New Heights" erinnert sich der NFL-Star nun an eine niedliche Ostertradition seiner Nichten. "Ich fand es letztes Jahr so niedlich zu sehen, wie sie im Garten herumgerannt sind und nach Eiern gesucht haben", berichtet der Offensivspieler. Auch Bruder Jason Kelce (37) genießt die Feiertage mit seinen vier Töchtern. Seine Sprösslinge Wyatt, Ellie, Bennett und Finn sind noch recht klein, doch der Ex-Athlet könne es kaum erwarten, bis er ihnen eine kompliziertere Schnitzeljagd präsentieren kann – dafür müssen sie allerdings lesen können.

Wie Travis in diesem Jahr die Ostertage verbracht hat, hielt er bislang geheim. Der dreifache Super-Bowl-Gewinner ist mit Taylor Swift (35) zusammen, doch seit der Niederlage im vergangenen Meisterschaftsspiel geben die Turteltauben kaum noch Einblicke in ihre Beziehung. Ein Insider gab Anfang April gegenüber Us Weekly an: "Taylor und Travis geht es großartig und sie sind immer noch ein Paar und sehr verliebt. Sie nehmen sich nur eine Auszeit von der Öffentlichkeit."

Nach der Niederlage im Super Bowl LIX gab es viele Spekulationen um ein mögliches Karriereende des 35-Jährigen. Doch in einer SMS an den Gastgeber der "Pat McAfee Show" machte Travis kurz darauf deutlich, was er von den Gerüchten hält. "Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich werde in der Offseason versuchen, in die beste Form zu kommen und wieder auf den Gipfel zurückzukehren", hieß es darin.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

