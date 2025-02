Keine NFL-Rente: Travis Kelce denkt wohl nicht ans Aufhören

Nach dem klar verlorenen Super Bowl kursierten Gerüchte, dass Travis Kelce (35) seine Karriere als Footballprofi an den Nagel hängen könnte. Doch dem ist offenbar nicht so, denn sein Coach Andy Reid und Brett Veach, General Manager der Kansas City Chiefs, schlagen jetzt einen ganz anderen Ton an. "Er hat noch ein Jahr Vertrag und ich denke, dass er immer noch Feuer und den Wunsch hat, zu spielen. Soweit es mich betrifft, gibt es keine Frist. Ich denke, wir haben uns darauf geeinigt, dass er zurückkommen wird, und wir freuen uns darauf, ihn zurückzubekommen und ihn in Schwung zu bringen", erklärt Brett laut sport.de. Travis selbst gab allerdings noch kein konkretes Statement ab.

Aktuell scheint Travis sich intensiv mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen. Immerhin gehört er in der NFL mit 35 Jahren schon zum alten Eisen, und die vergangene Saison hätte für den Tight End sicherlich auch besser laufen können. Zwar gehört er nach wie vor zu den besten Spielern auf seiner Position, aber statistisch war das seine bisher schlechteste Saison. Das gipfelte dann in der Super-Bowl-Niederlage im Februar, als die Philadelphia Eagles den Chiefs keine Chance ließen und die Lombardi-Trophäe mit einem klaren 22:40 nach Pennsylvania holten. Die Chiefs nehmen daraus aber eine Lektion mit, wie Travis in seinem Podcast "New Heights" erklärte: Jetzt müsse man als Team daran wachsen und sich gegenseitig unterstützen.

Ihre Niederlage beim Super Bowl war für die Chiefs besonders frustrierend, immerhin kämpfte das Team zum dritten Mal in Folge um den Sieg – bisher schaffte es noch kein Team der NFL, drei Super Bowls hintereinander zu gewinnen. Dass sie verloren haben, kam für Fans und Spieler gleichermaßen überraschend, denn in der Regular Season verloren sie nur selten. Dennoch macht das Team aus Missouri sich nichts vor. "So schlecht haben wir das ganze Jahr über nicht gespielt", erklärte Travis nach dem Super Bowl gegenüber der Presse und fügte seinen Respekt vor den Eagles hinzu: "Hut ab an die Eagles, Mann. Sie haben uns in allen drei Phasen erwischt."

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl LIX, Februar 2025

Getty Images Jalen Hurts und Travis Kelce nach dem Super Bowl 2025

