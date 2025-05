Travis Kelce zeigt sich nach Workout mit wildem Rückenhaar

Travis Kelce (35) hat mal wieder alle Blicke auf sich gezogen – diesmal aber nicht auf dem Spielfeld, sondern nach einem schweißtreibenden Workout in Florida. Der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs zeigte sich auf Fotos, die TMZ vorliegen, gemeinsam mit seinen Freunden Ross Travis und Kumar Ferguson nach ihrer intensiven Trainingseinheit sichtbar erschöpft, als er vor einem luxuriösen schwarzen Auto sein verschwitztes Sportshirt auszog. Dabei gewährte er nicht nur einen Einblick in seine Fitness, sondern auch in sein – sagen wir mal – beeindruckend behaartes Rückenarsenal.

Sein jüngstes Workout ist allerdings nur ein Punkt auf einer offensichtlich vollen Agenda. In den letzten Wochen war Travis unter anderem in Las Vegas unterwegs, wo er seinen Kumpel und Chiefs-Kollegen Patrick Mahomes (29) bei dessen Charity-Event unterstützte. Dass er sich zwischen Flügen, Events und Fitnessstunden keine Zeit für einen Waxing-Termin nimmt, scheint niemanden wirklich zu stören – vor allem nicht seine Fans, die den humorvollen Sportler für seine entspannte Art lieben.

Travis gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der NFL – nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen. Der 35-Jährige ist zweifacher Super-Bowl-Champion, arbeitet nebenbei als Schauspieler und ist spätestens seit seiner Beziehung mit Popstar Taylor Swift (35) ein echter Medienliebling. Und dass Travis beim Rasieren vielleicht nicht ganz so gründlich ist, scheint Taylor herzlich egal zu sein. Im Gegenteil: Seine lässige, ungekünstelte Art ist wohl genau das, was sie an ihm liebt.

Getty Images Travis Kelce, Februar 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

