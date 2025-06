Sind Taylor Swift und Travis etwa schon längst verheiratet?

Sind Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) etwa heimlich den Bund der Ehe eingegangen? Diese Frage beschäftigt seit Kurzem zahlreiche Fans der Sängerin, nachdem ein verdächtiges Detail auf Instagram aufgetaucht ist: Auf einer Einladungskarte für die Hochzeit von NFL-Spieler Cole Kmet war das Paar mit "Taylor und Travis Kelce" betitelt worden. Dieser kleine Hinweis löste bei vielen Swifties helle Aufregung aus, denn eine solche Anrede deutet traditionell oft auf eine Ehe hin. Dennoch bleibt die Vermutung im Raum, dass diese Formulierung lediglich aus ästhetischen Gründen gewählt wurde.

Die besagte Hochzeit besuchte das Paar ohnehin nicht: Travis und Taylor befanden sich stattdessen bei einer anderen Hochzeit – und zwar der von Travis' Cousin Tanner Corum in Knoxville, Tennessee. Es ist also möglich, dass die Einladung nur einen verspielten oder höflichen Touch hatte, wie es bei solchen Anlässen in den USA nicht unüblich ist. Trotzdem lassen die Fans in den sozialen Medien nicht locker und diskutieren die Zukunftspläne der beiden Stars. Offizielle Stellungnahmen von Taylor oder Travis zu diesem Thema gibt es bisher nicht.

Schon vor drei Wochen waren die Fans in heller Aufregung, als Travis in seinem Podcast "New Heights" plötzlich von "wir" sprach, als es um sein neues Haus in Florida ging. Viele waren sofort überzeugt, dass die Sängerin nun bei dem Footballstar eingezogen sei. "Wir haben Kamine und wir haben Möbel", hatte Travis während der Aufnahme erzählt und damit wilde Spekulationen um ein gemeinsames Zuhause entfacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige