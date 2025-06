Taylor Swift soll sich total auf NFL-Start von Travis freuen

Taylor Swift (35) soll sich offenbar schon sehr auf die kommende NFL-Saison freuen, in der ihr Freund Travis Kelce (35) wieder für die Kansas City Chiefs auflaufen wird. "Sie freut sich darauf, ihn in dieser Saison zu unterstützen", erklärte eine Quelle gegenüber People Magazine. Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Beziehung im Sommer 2023 ist der Terminkalender der Sängerin nicht mehr durchgehend von ihrer Eras-Tour gefüllt – eine Konzertreihe, die sie im vergangenen Jahr mit internationalen Auftritten in Atem hielt. Das bedeutet, dass Taylor ab Herbst deutlich mehr Zeit haben wird, um Travis regelmäßig bei seinen Spielen anzufeuern.

Die beiden 35-Jährigen hatten bis vor Kurzem mit sehr vollen und hektischen Terminkalendern zu kämpfen. Während Travis mit den Kansas City Chiefs Erfolge bis hin zu aufeinanderfolgenden Super-Bowl-Siegen feierte, befand sich Taylor mitten in ihrer rekordverdächtigen Tournee, die im Dezember 2024 endete. Eine Insider-Quelle erklärte, dass die vergangenen zwei Jahre für das Paar herausfordernd waren, da sie sich zwischen Auftritten und Spielen immer wieder kleine Zeitfenster für ihre Beziehung freischaufeln mussten. Nun soll sich das Liebesleben der beiden jedoch in eine ruhigere Phase bewegen – mit mehr gemeinsamer Zeit und dem Wunsch nach einer geregelteren Alltagsroutine.

Ein Thema, das unter den Fans zuletzt für Gesprächsstoff sorgte, ist der Verdacht, Taylor und Travis könnten heimlich geheiratet haben. Auslöser war eine Hochzeitseinladung, die auf Social Media kursierte und in der das Paar als "Taylor und Travis Kelce" bezeichnet wurde. Eine offizielle Bestätigung gab es zwar nicht, doch allein diese Formulierung reichte aus, um eine Welle von Spekulationen unter den Fans auszulösen. Am selben Wochenende wurden Taylor und Travis bei der Hochzeit eines Verwandten von Travis gesichtet. Es wirkt, als würden die beiden derzeit Wert auf gemeinsame Zeit und familiäre Anlässe legen.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

