Fans spekulieren: Wohnen Taylor und Travis Kelce zusammen?

Die Gerüchteküche brodelt: Haben Taylor Swift (35) und NFL-Star Travis Kelce (35) den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und sind zusammengezogen? In der jüngsten Folge des Podcasts "New Heights", den Travis mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert, ließ der Sportler eine Bemerkung fallen, die Fans in Aufregung versetzte. Als er über sein Off-Season-Domizil in Florida sprach, sagte er: "Wir haben Kamine und wir haben Möbel." Schnell wurde die Verwendung des Wortes "wir" zum Diskussionsthema in den sozialen Medien, da viele annahmen, dass sich die Pop-Ikone möglicherweise bei ihrem Freund niedergelassen hat.

Travis mietet seit April ein beeindruckendes Anwesen im exklusiven Royal Palm Yacht & Country Club in Boca Raton. Das Anwesen ist perfekt für einen sportlichen Lebensstil und bietet Luxus pur: Von einem schicken Pool mit Wasserfall, einem privaten Spa und einer großzügigen Küche bis hin zu einem Heimkino und einer Weinstube hat das Haus alles zu bieten, was das Herz begehrt. Mit dem Footballstar sind unter anderem sein persönlicher Koch Kumar Ferguson und der ehemalige NFL-Spieler Ross Travis eingezogen. Auf die neugierigen Fragen seines Podcast-Gastes Ryan Fitzpatrick, wer über die Innenausstattung entscheidet, antwortete Travis vielsagend: "Das ist eine Entscheidung, die ich für das Wohl aller treffe."

Neben den Spekulationen um ihr möglicherweise neues Heim zeigt sich Taylor immer wieder harmonisch mit Travis' Familie. Zuletzt war die Sängerin im Mai an der Seite von Travis bei einem Brunch in Philadelphia gesichtet worden, wo auch seine Mutter Donna Kelce (72) und sein Bruder Jason samt Ehefrau Kylie (33) anwesend waren. Wie Beobachter gegenüber Hello! berichteten, schien Taylor vollkommen entspannt und genoss die Zeit in der Familie ihres Liebsten, was nur weitere Fragen aufwirft: Ist die Liebe zwischen dem Footballstar und der Sängerin nun endgültig auf das nächste Level gestiegen? Die beiden schweigen dazu weiterhin – sehr zum Unmut ihrer neugierigen Fans.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs, November 2024

