Taylor Swift und ihr Travis feiern auf Hochzeit in Tennessee

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben gemeinsam die Hochzeit von Travis’ Cousin Tanner Corum und dessen Braut Samantha Peck in Tennessee gefeiert. Die romantische Zeremonie fand in einer idyllischen Scheune nahe Nashville am Freitag statt. Taylor trug ein sommerliches, florales Kleid in Blau und Rosa, kombiniert mit braunen Riemchensandalen. Travis setzte auf ein entspanntes Outfit mit brauner Hose und einem gestreiften Hemd. Die beiden wirkten bei der Feier gelassen und freundlich, wie neue Schnappschüsse auf X zeigen.

Das gemeinsame Erscheinen von Taylor und Travis auf der Familienfeier festigte nicht nur ihre Beziehung in der Öffentlichkeit, sondern zeigte auch ihre lockere Seite. Bei der Hochzeitsfeier wurden sie unter anderem dabei beobachtet, wie sie synchron zur Musik tanzten und vollkommen entspannt mit anderen Gästen plauderten. "Sie war genauso freundlich und bodenständig, wie man es sich vorstellt", schwärmte eine Besucherin nach dem Event auf Instagram. Das Paar scheint demnach jede Minute miteinander zu genießen und sein Glück nur zu gerne der Welt zu zeigen.

Taylor und Travis' Beziehung begann 2023 und entwickelte sich bisher vorwiegend fernab der Öffentlichkeit. Doch nicht nur in der Liebe läuft es für die Musikerin derzeit glänzend: Neben ihrem privaten Glück hatte Taylor kürzlich etwas ganz Großes zu feiern. Die Sängerin erwarb die Rechte an ihren ersten sechs Alben zurück! Der jahrelange Kampf um ihre Musik hatte damit ein Ende gefunden – und sie zeigte sich sichtlich erleichtert. "Ich habe noch nicht einmal ein Viertel davon neu aufgenommen", schrieb sie im Hinblick auf das Re-Recording ihres Erfolgsalbums "Reputation" auf ihrer offiziellen Website.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

Getty Images Taylor Swift, Februar 2025

