Travis Kelce verrät: Dieser Eras-Tour-Auftritt war magisch

Travis Kelce (35) erinnerte sich mit viel Begeisterung an seinen Überraschungsauftritt bei Taylor Swifts (35) "The Eras"-Tour im vergangenen Jahr in London. In der neuesten Episode des Podcasts "New Heights", den der Sportler mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert, nannte der Kansas-City-Chiefs-Star den Moment "unvergesslich". Am Sonntag, dem 23. Juni 2024, überraschte Travis das Publikum im Wembley-Stadion, als er die Bühne betrat und an Taylors Performance teilnahm. Gekleidet in Smoking und Zylinder unterstützte er die Sängerin bei einer Outfitwechsel-Szene, die Teil ihres Songs "I Can Do It With a Broken Heart" war.

Im Podcast verriet Travis außerdem, dass die Idee von ihm selbst stammte. Zunächst lachte Taylor nur über die Anmerkung ihres Partners, fragte ihn dann aber ernsthaft, ob er Lust hätte, einen solchen Auftritt umzusetzen. Travis war sofort begeistert und sagte: "Ich habe die Show schon so oft gesehen – warum also nicht gleich mitmachen?" Während seines Einsatzes übernahm er die Rolle eines Tänzers und sorgte mit seiner lockeren und charmanten Art für tosenden Applaus im Stadion. Schon damals hatte Travis im Podcast erklärt, wie viel Freude ihm der Moment bereitet hatte: "Es war eine Ehre, mit ihr auf der Bühne zu stehen."

Für den Footballstar Travis Kelce war es auf jeden Fall eine willkommene Gelegenheit, die Welt seiner berühmten Partnerin besser kennenzulernen und ihren Erfolg hautnah mitzuerleben. Die Beziehung von Travis und Taylor steht seit Beginn unter öffentlicher Beobachtung – doch das Paar scheint dem Medienrummel mit Humor zu begegnen. Während Taylor auf der Bühne als Weltstar gefeiert wird, hat sie abseits des Rampenlichts offenbar ihr privates Glück mit Travis gefunden. Und der NFL-Profi hat auf der Bühne sogar eine ganz gute Figur gemacht, was einige Fans von Taylor durchaus überraschte. "Ich wollte Taylor nicht enttäuschen – und das habe ich auch nicht", erklärte Travis augenzwinkernd. Zwischen den beiden scheint es also nicht nur abseits der Bühne, sondern auch auf der Bühne bestens zu harmonieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

Anzeige Anzeige