Vor NFL-Start: Travis Kelce genießt Florida mit Taylor Swift

Travis Kelce (35) nutzt die letzten freien Tage vor dem Minicamp der Kansas City Chiefs für eine entspannte Runde Golf: Am 11. Juni wurde der Star des Teams US Weekly zufolge mit seinen Freunden auf dem Golfplatz des Fort Lauderdale Country Club gesichtet. Der Tight End, der in wenigen Tagen nach Kansas City zurückkehren wird, genießt die Sonne Floridas, wo er einen Großteil seiner Offseason verbringt. Auch seine Lebensgefährtin Taylor Swift (35) begleitet ihn immer wieder in den Sunshine State. Während sie weiterhin viel Zeit in New York City verbringt, reist sie regelmäßig nach Florida, um Momente mit Travis zu teilen.

Die Zeit in Florida ist für das Paar eine willkommene Verschnaufpause vom hektischen Alltag. Wie Insider gegenüber US Weekly verrieten, nutzt Travis die Wochen in Boca Raton, um sich intensiv auf seine 13. NFL-Saison vorzubereiten – während Taylor Swift ihn dabei unterstützt. Trotz voller Terminkalender verbringen die beiden laut Berichten wertvolle Zeit miteinander. Ihr gemietetes Luxusdomizil, ausgestattet mit Pool, Spa, Weinkeller und eigenem Bootsanleger, bietet ihnen den idealen Rückzugsort. Auch wenn sie tagsüber häufig getrennte Wege gehen – er beim Training, sie im kreativen Schaffensmodus – seien ihre Begegnungen stets "bewusst und bedeutungsvoll", so eine Quelle. Romantische Dinner-Dates unter Palmen inklusive.

Die Gerüchteküche brodelt ohnehin schon lange um Travis und Taylor. Besonders für Aufsehen sorgte eine Hochzeitseinladung, die das Paar kürzlich namentlich zusammenführte und Fans zu der Frage brachte, ob die beiden den nächsten großen Schritt gewagt haben. Allerdings gab es bisher keine Bestätigung dafür, dass die Sängerin und der Footballprofi tatsächlich verheiratet sind. Bis dahin scheint das Paar seine Tage im Geheimen zu genießen und es ruhig angehen zu lassen, bevor Travis bald wieder voll ins Football-Geschehen einsteigt. Die nächste Saison verspricht spannend zu werden – sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce nach dem Super Bowl, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige