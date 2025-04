Das ist das Liebesgeheimnis von König Charles und Camilla

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) feiern in diesem Jahr ihren 20. Hochzeitstag – ein Meilenstein, der ihre besondere Verbindung unterstreicht. Doch was ist das Geheimnis ihrer stabilen und harmonischen Ehe? Laut der britischen Adelsexpertin Jennie Bond könnte es an ihrer Balance aus Gemeinsamkeit und Unabhängigkeit liegen. Die beiden Royals achten darauf, regelmäßig Zeit getrennt voneinander zu verbringen. Camilla zieht sich gerne auf ihr Privatanwesen Ray Mill zurück, wo sie mit ihren fünf Enkelkindern entspannen und den Alltag als Königin hinter sich lassen kann. "Kurze Zeiträume der Trennung halten ihre Beziehung zweifellos frisch", erklärt Jennie gegenüber Express.

Die Ehe von Charles und Camilla gilt heute als beispielhaft für Partnerschaften innerhalb der Monarchie. Doch der Weg dorthin war nicht immer leicht. Die beiden kennen sich seit 1970 und verliebten sich bei einem Polospiel, heirateten dann jedoch andere Partner. Besonders Camilla litt lange unter ihrer öffentlichen Rolle als "die Dritte" in Charles' erster Ehe mit Prinzessin Diana (✝36). Schlagzeilen und Skandale prägten ihre Beziehung, bevor sie den Neustart wagten. Seit ihrer Hochzeit 2005 haben sie jedoch bewiesen, dass auch in royalen Beziehungen wahre Nähe entstehen kann. "Ihre Ehe ist ein Musterbeispiel dafür, wie Unabhängigkeit eine Partnerschaft aufwerten kann, statt sie zu beeinträchtigen", so der Adelsexperte Robert Jobson.

Im Alltag genießen die beiden vor allem ruhige, gemeinsame Momente. In einem Interview mit Vogue verriet Camilla, wie sehr sie es schätze, mit Charles in einem Raum zu lesen. "Man sitzt nur da und ist zusammen", sagte sie. Diese gelassene Vertrautheit zeichnet die beiden aus. Camillas Humor, Herzlichkeit und Bodenständigkeit haben ihr zudem nicht nur Respekt in der Öffentlichkeit, sondern auch eine unverrückbare Stellung in der königlichen Familie eingebracht – ein schönes Happy End für eine Liebe, die von vielen Hindernissen geprägt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. in Sydney

Anzeige Anzeige