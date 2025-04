König Charles und Königin Camilla haben getrennte Betten

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) gelten als das Traumpaar des britischen Königshauses, doch ihre Ehe beruht offenbar auch auf unorthodoxen Entscheidungen. Wie nun verraten wurde, schlafen sie in getrennten Schlafzimmern – und dieses Arrangement scheint die Jahre ihrer Ehe positiv beeinflusst zu haben. Während ihrer Aufenthalte in London leben sie zwar zusammen im Clarence House, doch jeder hat hier seinen eigenen Bereich für ungestörte Nächte - das verriet ein Insider dem Magazin Fox News Digital. Auch in anderen Residenzen und an Wochenenden soll die königliche Ehe auf Abstand setzen, wenn Camilla ihr Landhaus in Wiltshire besucht, während Charles Zeit in Highgrove oder Sandringham verbringt. Das Geheimnis? Die Zeit, die jeder individuell verbringen kann, könne die Liebe stärken, so Experten.

Besonders Camilla schätzt die Möglichkeit, abseits der royalen Pflichten Zeit mit Freunden, Kindern und Enkelkindern zu verbringen. Ihr Rückzugsort, das Ray Mill House, dient ihr seit Jahren als persönliches Refugium, wie Biografin Ingrid Seward berichtet. Dort könne sie völlig sie selbst sein, entspannen und dem oft strengen Protokoll entkommen. Dass die beiden Royals dennoch als Einheit auftreten, zeigt sich bei öffentlichen Anlässen: Ihr harmonisches Zusammenspiel und ihr Humor sollen ihnen auch in stressigen Zeiten helfen. "Es gibt keinen Wettbewerb zwischen Charles und Camilla", betonte die britische Fotografin Helena Chard in einem Interview. Diese gegenseitige Unterstützung nennt sie einen entscheidenden Schlüssel der Partnerschaft.

Die Beziehung von Charles und Camilla hat eine bewegte Geschichte. Seit den 1970er-Jahren sind sie ein Paar, doch ihre Liebe war lange von Skandalen überschattet. Camilla heiratete zunächst Andrew Parker Bowles, während Charles 1981 Prinzessin Diana (✝36) ehelichte. Letztere sprach öffentlich über Camilla als ihre größte Rivalin, nannte sie einmal sogar eine "Rottweilerin". Nach Dianas Tod wuchsen jedoch die Sympathien der Öffentlichkeit für Camilla. Heute gilt sie als unverzichtbare Stütze für Charles, der in ihr nicht nur die große Liebe, sondern auch eine treue Partnerin gefunden hat.

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Oktober 2024

