So ein prima Verhältnis hat Howard Carpendale zum Enkelsohn

Howard Carpendale (79) genießt aktuell vor allem eine Rolle: die des stolzen Opas. Im Interview mit Gala spricht der Schlagerstar über die Beziehung zu seinem sechsjährigen Enkel Mads. Howard, der von seinem Enkel liebevoll "Baba" genannt wird, verrät, dass er es großartig gefunden habe, Opa zu werden – besonders, weil er einen Jungen zum Enkel habe. Der Kleine sei "ein ungewöhnlicher junger Mann mit Humor", erzählt der 79-Jährige begeistert. Der Musiker nehme sich viel Zeit für Mads und habe auch schon gemeinsame Hobbys entdeckt: "Ich bringe ihm gerade ein paar Tricks bei, lese Zauberbücher und versuche, ihn mit Kartentricks hinters Licht zu führen."

In Erziehungsfragen überlässt der Sänger aber den Eltern das letzte Wort: "Am besten ist es, wenn sich die Großeltern heraushalten", behauptet er. Annemarie (47) und Wayne Carpendale (48) betonen, dass sie sich in Sachen Erziehung gut ergänzen. "Wir haben die Regel: Was einer sagt, gilt", erklärt das Paar entspannt. Familiäre Rituale stehen bei den Carpendales ebenfalls hoch im Kurs. Die Moderatorin, die seit 2007 mit Howards Sohn Wayne verheiratet ist, erzählt von der Tradition der regelmäßigen Familientreffen: "Wayne hat mal die Regel aufgestellt: Einmal im Monat gibt's ein Family-Essen."

Für Howard, der seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagermusikern Deutschlands gehört, bietet die Familie einen wichtigen Ausgleich. Der gebürtige Südafrikaner hat zwei erwachsene Söhne aus zwei Beziehungen, Wayne stammt aus seiner ersten Ehe mit Claudia Hölzl. Heute ist Howard aber auch Großvater und genießt die Momente mit Mads in vollen Zügen. "Ich bin ein sehr glücklicher Opa", schwärmt er im Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Vater Howard Carpendale, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Schlagerstar Howard Carpendale, April 2025

Anzeige Anzeige