Deshalb trägt Morgan Freeman stets seine goldenen Ohrringe

Seit Jahrzehnten fällt Morgan Freeman (87) nicht nur durch seine unverwechselbare Stimme und charismatische Ausstrahlung auf, sondern auch durch ein besonderes Detail: seine goldenen Ohrringe. Der Hollywood-Star enthüllte nun selbst den wahren Grund für diese ungewöhnliche Gewohnheit. In einem Instagram-Post schrieb er: "Diese Ohrringe werden oft bemerkt, und ich werde gefragt, warum ich sie trage. Die Wahrheit ist: Sie sind so viel wert, dass sie im Falle meines Todes in einem fremden Land für einen Sarg reichen würden." Morgan erklärte weiter, dass diese Tradition von Seeleuten stamme, die auf dieselbe Weise vorsorgten, und dass er dies aus eigener Überzeugung übernommen habe.

Morgan, ein begeisterter Segler, hat eine tiefe Verbindung zur See und zog seine Inspiration ursprünglich aus dem Film "Der rote Korsar" mit Burt Lancaster. "Als Kind fand ich es sexy, wie Burt einen Ohrring trug", verriet er bereits in einem Interview mit Fox News. Mit der Zeit lernte er die historische Bedeutung kennen und passte die Tradition an sein eigenes Leben als leidenschaftlicher Segler an. Bereits in den 1960er-Jahren entdeckte Morgan seine Liebe zum Segeln, als ihm ein Boot geschenkt wurde. In einem Gespräch mit The Guardian erklärte er: "Ich bin ein eingefleischter Seemann, und diese Ohrringe sind ein Symbol dafür."

Neben seiner Liebe zum Segeln sorgt Morgan auch aus gesundheitlichen Gründen immer wieder für Aufmerksamkeit. Häufig wird er mit einem schwarzen Handschuh an seiner linken Hand gesehen, was bei seinen Fans Fragen aufwirft. Der Schauspieler trägt diesen, um die Folgen seiner Fibromyalgie zu lindern – einer schweren Schmerzerkrankung, die nach einem Autounfall im Jahr 2008 bei ihm diagnostiziert wurde. In einem Interview mit der Daily Mail beschrieb er die Schmerzen entlang seines Arms als "unerträglich" und den Handschuh als wichtigen Helfer. Diese Details zeigen nicht nur Morgans Stärke im Umgang mit seiner Krankheit, sondern auch die enge Verbindung zwischen seinen persönlichen Lebensentscheidungen und den Dingen, die er liebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Freeman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images / Dia Dipasupil Morgan Freeman, Schauspieler

Anzeige Anzeige