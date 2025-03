Morgan Freeman hält emotionale Hommage an Gene Hackman (†)

In Hollywood wurden zum 97. Mal die Oscars verliehen. Während an diesem Abend die besten Talente der Filmbranche ausgezeichnet wurden, gedachte das Publikum auch der Legenden, deren Verlust das vergangene Jahr prägte. Morgan Freeman (87) eröffnete die "In Memoriam"-Sektion mit einer bewegenden Rede zu Ehren des kürzlich verstorbenen Gene Hackman (✝95). "Gene sagte immer: 'Ich denke nicht über das Vermächtnis nach. Ich hoffe nur, dass die Leute mich als jemanden in Erinnerung behalten, der versucht hat, gute Arbeit zu leisten.' Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage: Gene, man wird sich dafür und für so vieles mehr an dich erinnern. Ruhe in Frieden, mein Freund."

Während der Rede war dem "Sieben"-Star sichtlich anzumerken, dass ihn der Tod des 95-Jährigen ziemlich mitnimmt. Neben der Karriere verband die zwei Männer auch eine gute Freundschaft. "Diese Woche hat unsere Gemeinschaft einen Giganten verloren, und ich habe einen lieben Freund verloren. [...] Ich hatte das Vergnügen, mit Gene bei zwei Filmen zusammenzuarbeiten [...]. Und wie jeder, der je eine Szene mit ihm geteilt hat, lernte ich, dass er ein großzügiger Performer war", betonte Morgan und ergänzte: "Er erhielt zwei Oscars, aber was noch wichtiger ist, er gewann die Herzen von Filmliebhabern auf der ganzen Welt."

Gene wurde am 26. Februar zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa tot in seinem Haus in New Mexico aufgefunden. Berichten zufolge starben der Schauspieler und die Pianistin bereits einige Tage zuvor, jedoch sind die genauen Hintergründe ihres Ablebens bisher noch ungeklärt. Nachdem zunächst giftige Kohlenmonoxid-Dämpfe als Ursache vermutet worden waren, äußerte der Forensiker Dr. Michael Baden gegenüber Fox News kürzlich einen neuen Verdacht: Er glaubt, dass der "Unter Verdacht"-Darsteller einen Herzstillstand durch seine Vorerkrankungen erlitt.

Getty Images Morgen Freeman bei den Oscars 2025

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

