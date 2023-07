Morgan Freeman fällt wegen Krankheit bei vielen Terminen aus

Besteht hier etwa Grund zur Sorge? Morgan Freeman (86) ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Ende der 80er-Jahre war der Schauspieler unter anderem mit "Miss Daisy und ihr Chauffeur" einem größeren Publikum bekannt geworden. Seitdem begeistert er seine Fans regelmäßig in großen Kinoproduktionen wie "Die Unfassbaren" oder auch "Bruce Allmächtig". Nun fällt Morgan allerdings bei mehreren Terminen aus und versetzt die Öffentlichkeit in Sorge!

Eigentlich habe der Filmstar zu mehreren Presseterminen seines neuesten Projektes "Special Ops: Lioness" in London erscheinen sollen. Doch den Trip habe der 86-Jährige nicht wahrnehmen können. "Morgan hat Fieber und sein Arzt war der Überzeugung, dass er einen ansteckenden Infekt hat, deswegen cancelte er seine Reise", erklärt seine Sprecherin gegenüber Daily Mail. Doch die Fans dürfen aufatmen: Mittlerweile gehe es Morgan wieder gut.

In der neuen Thriller-Serie "Special Ops: Lioness" spielt Morgan an der Seite von Zoe Saldana (45) und Nicole Kidman (56). Die erste Staffel wird bereits in wenigen Tagen am 23. Juli erscheinen. Angesehen werden kann die Serie dann auf der Streamingplattform Paramount+.

