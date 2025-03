Morgan Freeman soll Gene Hackman (†) bei den Oscars ehren

Morgan Freeman (87) soll am Sonntagabend bei der 97. Oscar-Verleihung eine besondere Aufgabe übernehmen: Demnach wird er wohl seinem verstorbenen Schauspielkollegen Gene Hackman (✝95) Tribut zollen. Die beiden hatten 1992 mit "Erbarmungslos", einem von Clint Eastwood (94) inszenierten Western, einen großen gemeinsamen Erfolg gefeiert. Gene gewann für seine Rolle damals den Oscar als "Bester Nebendarsteller". Nach seinem Tod soll Morgan während der "In-Memoriam"-Rubrik auf seine Karriere und sein Leben zurückblicken. Das berichtet ein Familienmitglied des verstorbenen Schauspielers gegenüber TMZ.

Gene und seine Frau Betsy Arakawa wurden vor einigen Tagen in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Herzüberwachungsdaten seines Herzschrittmachers zuletzt am 17. Februar Aktivitäten verzeichneten, was Experten als wahrscheinlichen Todeszeitpunkt annehmen. Das berichteten mehrere Newsportale, unter anderem Just Jared. Eine vollständige Autopsie inklusive der toxikologischen Berichte steht allerdings noch aus.

Morgan und Gene verband nicht nur die gemeinsame Arbeit an zwei Filmen, sondern auch eine langjährige Freundschaft. Anlässlich seines Todes widmete der "Die Verurteilten"-Star dem 95-Jährigen rührende Zeilen auf X. "Ruhe in Frieden, mein Freund", schrieb Morgan. Als einen "der persönlichen Höhepunkte meiner Karriere" nannte Morgan die Zusammenarbeit mit Gene am Film "Under Suspicion – Mörderisches Spiel" aus dem Jahr 2000 und bezeichnete seinen Kollegen als "unglaublich begabt".

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman, Morgan Freeman und Stephen Hopkins im Mai 2000

