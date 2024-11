Morgan Freeman lüftet Geheimnis über Clint Eastwoods Stimme

Morgan Freeman (87) hat ein überraschendes Geheimnis über seinen langjährigen Freund und Kollegen Clint Eastwood (94) enthüllt. In einem Interview mit dem Magazin Esquire verriet der Oscar-Preisträger, dass Clints markante, tiefe Stimme, die den Schauspieler weltberühmt gemacht hat, gar nicht seine natürliche Sprechweise sei. Diese rauchige Stimme, die Fans auf der ganzen Welt kennen und imitieren, benutze der 93-jährige, zurückgezogene Hollywood-Star nur vor der Kamera. "Sie kommt nur zum Vorschein, wenn er ein Mikrofon bekommt, am Set ist und schauspielert", erklärte Morgan. Privat klinge Clint völlig anders, was für viele sicherlich überraschend ist.

Clint habe diese unverwechselbare Stimme in den 1960er Jahren entwickelt, als er mit dem Regisseur Sergio Leone in Italien die legendären Italowestern-Filme drehte. Filme wie "Für eine Handvoll Dollar", "Für ein paar Dollar mehr" und "Zwei glorreiche Halunken" machten ihn zum Superstar und prägten das Western-Genre nachhaltig. "Er hat diese Stimme kreiert, als er die [Westernfilme] mit Sergio Leone drehte, und seitdem benutzt er sie immer", erzählte Morgan weiter. Die tiefe, knarzige Stimme sei zu seinem Markenzeichen geworden, und viele würden ihn genau deshalb imitieren. "Die Leute benutzen sie, wenn sie Clint imitieren, weil es die einzige Stimme ist, die sie kennen", so Morgan.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden legendären Schauspielern geht weit über das Berufliche hinaus. Gemeinsam standen sie für Filme wie "Erbarmungslos", "Million Dollar Baby" und "Invictus - Unbezwungen" vor der Kamera und feierten große Erfolge. Morgan bewundert nicht nur Clints Schauspielkunst, sondern auch sein Talent als Regisseur. "Mit Clint zu arbeiten, ist immer eine besondere Erfahrung", sagte er einmal in einem Interview. Abseits des Filmsets pflegen die beiden eine tiefe Freundschaft und sie verbringen auch privat Zeit miteinander. Ihre gemeinsame Leidenschaft für den Film und ihre langjährige Zusammenarbeit haben sie eng miteinander verbunden.

Getty Images Clint Eastwood, Film-Ikone

Getty Images Morgan Freeman im Juni 2019

