Verurteilung als Mama: Kaley Cuoco rechnet mit Kritikern ab

Kaley Cuoco (38) hat kürzlich auf Kritik an ihrem Erziehungsstil reagiert. Die Schauspielerin, bekannt aus The Big Bang Theory, appellierte an alle, das sogenannte Mom-Shaming zu beenden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey (42) kümmert sie sich liebevoll um ihre 18 Monate alte Tochter Matilda. Dabei würden sie das Beste für ihre Familie tun und sich weniger Urteile von Außenstehenden wünschen, wie Kaley in einem exklusiven Interview mit E! News erzählte.

Im Gespräch betonte die Schauspielerin, dass sie überzeugt sei, dass jede Mutter ihr Bestes gebe. Aber: "Jeder hat zu allem etwas zu sagen", sagte sie und fügte hinzu, dass sich daran nichts geändert habe, weder vor noch nach der Geburt ihrer Tochter. Kaley erklärte, dass das Leben im Rampenlicht oft mit Kritik verbunden sei, doch sie hoffe, dass das Beschämen ein Ende finde. "Jedes Kind ist einfach anders", fügte die 38-Jährige hinzu und betonte: "Was für das eine Kind funktioniert, muss nicht zwangsläufig für meines passen." Ein gutes Beispiel dafür sei die Bildschirmzeit: Während viele Eltern darauf achten, die Zeit ihrer Kinder vor dem Fernseher oder Bildschirm zu begrenzen, mache Kaley sich darüber keine Sorgen. Sie scherzte, dass ihre Tochter Matilda schon jetzt ein echter Filmfan sei.

Kaley und Tom machten ihre Beziehung im Jahr 2022 öffentlich und wurden schnell zu einem beliebten Paar in Hollywood. Im darauffolgenden Jahr kam ihre Tochter Matilda zur Welt und ist seither der Mittelpunkt ihres Lebens. Zuvor war Kaley zweimal verheiratet, fand jedoch in Tom ihr Glück. Abseits der Kameras genießt sie die Zeit mit ihrer Familie und teilt gelegentlich Einblicke in ihren Alltag als Mutter auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Tochter Matilda im Dezember 2023

Anzeige Anzeige