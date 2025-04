Zoff? Darum arbeitet Shah Rukh Khan nicht mit Akshay Kumar

Shah Rukh Khan (59) und Akshay Kumar (57) sind in Indien absolute Superstars, doch gemeinsam standen die beiden Schauspieler bislang nur für den Film "Dil to Pagal Hai" vor der Kamera. In einem früheren Interview mit der Zeitung DNA verriet Shah Rukh ehrlich, warum die Fans auch in Zukunft wohl kaum auf neue Projekte mit diesem Dreamteam hoffen dürfen. Er erklärte scherzhaft, dass ihre Arbeitsgewohnheiten einfach zu unterschiedlich seien. "Was soll ich dazu sagen? Ich wache nicht so früh auf wie er. Ich gehe schlafen, wenn Akshay aufgewacht ist", schilderte er mit einem Augenzwinkern.

Der "King of Bollywood" erklärte in dem Gespräch, dass der persönliche Tagesrhythmus jeweils vollkommen verschieden sei: Shah Rukh sieht sich selbst als echten Nachtschwärmer, während Akshay bekanntlich zu den Frühaufstehern zählt. Im gleichen Gespräch schilderte Shah Rukh detaillierter: "Sein Tag beginnt früh. Wenn ich mit der Arbeit beginne, ist er schon am Einpacken und geht heim. [...] Ich bin ein Nachtmensch. Nicht viele Menschen drehen gerne nachts, so wie ich." Sogar, wenn sie zusammen an einem Dreh arbeiten würden, meinte er weiter, liefe man sich deshalb vermutlich kaum am Set über den Weg.

Obwohl Shah Rukh und Akshay aufgrund ihrer unterschiedlichen Arbeitsgewohnheiten wohl kaum wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden, gab es jüngst Neuigkeiten in Bezug auf eine andere, spektakuläre Zusammenarbeit. Die beliebten Bollywood-Ikonen Shah Rukh, Salman Khan (59) und Aamir Khan könnten bald die Fans mit einem spannenden Filmprojekt überraschen. Aamir berichtete laut ANI vor einigen Monaten auf dem Red Sea Film Festival von einem Treffen der drei TV-Legenden, bei dem die Idee eines gemeinsamen Films besprochen worden sei. Offenbar waren allesamt begeistert von der Idee: "Ich war derjenige, der das Thema zur Sprache brachte und Shah Rukh und Salman sagten, dass es wirklich traurig wäre, wenn wir drei keinen gemeinsamen Film machen würden."

Getty Images Akshay Kumar und Shah Rukh Khan, September 2009

Getty Images Shah Rukh Khan und Aamir Khan, Februar 2011

