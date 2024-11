Jacob Elordi spielt Richard Geres jüngeres Ich in neuem Film

Richard Gere (75) übernimmt die Hauptrolle im kommenden Drama "Oh, Canada". Wie People berichtet, spielt der Hollywoodstar darin den Filmemacher Leonard Fife, der seine letzten Tage nutzen will, um seine Lebensgeschichte zu erzählen. Das macht er in Form eines Interviews mit seinem ehemaligen Schüler – diesem erzählt er die Geschichte seines jüngeren Ichs. In die Rolle des jungen Leonard schlüpft niemand Geringeres als Jacob Elordi (27). Somit spielen Richard und Jacob dieselbe Figur zu verschiedenen Zeiten. Besonders für Jacob sicher eine große Ehre Seite Seite an Seite mit einer etablierten Hollywoodgröße wie Richard vor der Kamera zu stehen.

Neben Richard und Jacob kann sich auch der restliche Cast sehen lassen. Die Ehefrau des Protagonisten wird beispielsweise von "Pulp Fiction"-Star Uma Thurman (54) verkörpert. Außerdem sind "The White Lotus"-Darsteller Michael Imperioli und die norwegisch-US-amerikanische Schauspielerin Kristine Frøseth mit dabei. Die Regie übernimmt der renommierte Filmemacher Paul Schrader. Über die Zusammenarbeit mit dem Regisseur freute sich vor allem Uma. Während einer Pressekonferenz im Rahmen der Premiere auf dem New York Film Festival im Oktober schwärmte sie: "Ich bin ein großer Fan von Paul Schrader. Also war es ein echtes Privileg, einen Beitrag zu leisten, mich in sein Werk einzubringen und ihn bei der Arbeit zu sehen."

Aber vor allem mit den beiden Hauptdarstellern haben die Produzenten von "Oh, Canada" sich zwei echte Hochkaräter ausgesucht. Jacob wurde Ende der 2010er-Jahre durch die Netflix-Filmreihe "The Kissing Booth" bekannt. Danach brillierte er unter anderem in der Serie Euphoria. Zuletzt sorgte seine Darstellung im kontroversen Thriller "Saltburn" für jede Menge Aufregung. Richard hingegen blickt auf eine längere Karriere zurück. Zum Star wurde der 75-Jährige 1990 an der Seite von Julia Roberts (57) in Pretty Woman. Danach überzeugte er sein Publikum mit Filmen wie "Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft", "Die Braut, die sich nicht traut" oder dem Musical "Chicago".

Anzeige Anzeige

Getty Images Uma Thurman, 2024

Anzeige Anzeige

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Anzeige Anzeige