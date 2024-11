Jacob Elordi überrascht Fans mit radikal verändertem Look

Jacob Elordi (27) hat mit seinem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Der australische Schauspieler, bekannt aus der Serie Euphoria, erschien am Freitag, den 29. November, beim Marrakech International Film Festival in Marokko mit vollem Bart und längeren Haaren. Die Fans erkannten ihn kaum wieder, als er über den roten Teppich schritt, und die Reaktionen in den sozialen Medien waren gemischt. Einige bewunderten sein neues Aussehen, während andere schrieben: "Bitte rasier dich wieder!"

In den sozialen Medien äußerten sich Fans unterschiedlich zu Jacobs Verwandlung. Ein Nutzer schrieb auf X: "Es ist verrückt, was ein Bart aus einem Mann machen kann." Ein anderer scherzte: "Dieser Zeitsprung in 'Euphoria' muss ein 20-jähriges Wiedersehen sein." Bei dem Festival trug Jacob einen eleganten schwarzen Anzug mit einem farbenfrohen Frosch-Anstecker auf dem Revers. Neben ihm waren auch Stars wie Andrew Garfield (41) und Luca Guadagnino (53) anwesend. Viele spekulieren, ob sein neuer Look für eine kommende Rolle ist, etwa in der Adaption von "Sturmhöhe", wo er Heathcliff spielen soll, oder in Guillermo del Toros (60) "Frankenstein".

Privat verbringt 27-Jährige viel Zeit mit seiner Freundin Olivia Jade Giannulli (25), mit der er kürzlich auf einer ausgedehnten Europareise gesichtet wurde. Die beiden genossen ihre Zeit auf luxuriösen Yachten und schienen ihre Zweisamkeit zu genießen. Olivia ist die Tochter der Schauspielerin Lori Loughlin und des Modedesigners Mossimo Giannulli. Jacob, der durch seine Rolle als Noah Flynn in "The Kissing Booth" bekannt wurde, hat seitdem eine steile Karriere hingelegt. In "Euphoria" zeigt er eine andere, dunklere Seite seines schauspielerischen Könnens. Fans sind gespannt, wie sich seine zukünftigen Projekte entwickeln und ob sein neuer Look Teil einer größeren Transformation ist.

Getty Images Jacob Elordi im November 2024 während des Marrakech International Film Festivals in Marokko

Getty Images Olivia Jade Giannulli im März 2023

