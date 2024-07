"Blutig ausgegangen": Bastian Pastewka verletzt sich am Set

Bastian Pastewka (52) zeigt vollen Körpereinsatz! Der Komiker ist ein etablierter Schauspieler der deutschen Fernsehwelt und versorgt seine Fans immer wieder mit Unterhaltungsmaterial. So auch jetzt – zuletzt stand die TV-Bekanntheit mit ihrer Kollegin und guter Freundin Anke Engelke (58) vor der Kamera. Gemeinsam filmten sie die am 15. August erscheinende Serie "Perfekt verpasst" und dabei kam es offenbar zu einem kleinen Unfall. "In der sechsten Folge sieht man, wie ich über ein Schlagzeug stolpere und das ist im wahren Leben blutig ausgegangen", berichtet der "Der Wixxer"-Schauspieler auf dem Filmfest München, wie T-online berichtet.

Die Situation soll sich folgendermaßen zugetragen haben: Bastian sei so unglücklich auf ein Sofa gefallen, aus dem ein Stück Metall herausragte, und habe sich dadurch am Bauch verletzt. Schwer verletzt habe sich der 52-Jährige dabei allerdings nicht, die ganze Situation sei glimpflich ausgegangen. Anke und der "Pastewka"-Darsteller haben schon für die einen oder anderen Projekte gemeinsam vor der Kamera gestanden. Die Idee ihrer neuen Serie entstand während der Covid-Pandemie. "Wir haben uns zusammengesetzt in dieser doofen Zeit und über gemeinsame Pläne nachgedacht. Es hätte auch ein anderes Projekt werden können", erzählt die "Ladykracher"-Darstellerin.

Bastian und Anke lernten sich bei der Sat.1-Show "Die Wochenshow" kennen. Aus Kollegen wurden schnell gute Freunde, die seither bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera standen. Sei es für diverse Episoden der Serie "Pastewka", als Duo Wolfgang und Anneliese oder als Kandidaten des Prime-Video-Formats LOL: Last One Laughing. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet Anke: "Ich fand den am Anfang so komisch, ich hab gedacht: Was ist das denn für'n Bubi? Und dann hat's gefunkt, dann haben wir uns gefunden, weil es da echt Personalkrisen gab bei der 'Wochenshow'. Und da haben wir zusammengehalten. Und jetzt kann ich mir ein Leben ohne Bastian Pastewka nicht vorstellen."

Getty Images Bastian Pastewka und Anke Engelke

Getty Images Anke Engelke im August 2022

