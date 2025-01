Darum verliebten sich Bastian Pastewka und Anke Engelke nie

Anke Engelke (59) und Bastian Pastewka (52) gehören seit Jahrzehnten fest zusammen – zumindest beruflich. Gemeinsam begeistern die beiden Comedians mit ihrer einzigartigen Chemie und ihrer Vorliebe für urkomische Sketche. Auch in der Amazon-Prime-Serie "Perfekt verpasst" schlüpften die beiden kürzlich in die Rollen eines lange verhinderten Liebespaares. Doch abseits der Kamera blieb es stets bei rein freundschaftlichen Gefühlen, wie Bastian gegenüber Tagesspiegel verriet. Auf die Frage, wie es dazu kam, dass er sich nie in seine Kollegin verliebte, antwortete der Schauspieler gewohnt humorvoll.

Bastian erklärte, dass er und Anke bereits seit 1996 gemeinsam arbeiten und direkt klickten. "Wir hatten schon damals eine gemeinsame automatische Lustigkeit, weil wir viele Dinge unabhängig vom Nervensystem gemacht haben", sagte der Komiker über die besondere Dynamik zwischen ihnen. "Und das ist auf lange Sicht viel interessanter als ein Gspusi", erklärte er. Auch wenn sie in ihren Rollen verliebte Paare überzeugend und authentisch darstellen, ist ihre Partnerschaft rein platonisch. Diese Harmonie sowohl vor als auch hinter der Kamera ist Markenzeichen des Duos.

Anke und Bastian zählen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Unterhaltungsbranche. Ihr gemeinsamer Erfolg begann in der legendären Sketchshow "Die Wochenshow", wo sie Zuschauer mit ihren unverwechselbaren Figuren wie Ricky und Gisela zum Lachen brachten. Während Bastian vor allem durch seine Serie "Pastewka" weiteren Kultstatus erlangte, gilt Anke als Multitalent mit einem breiten Spektrum von Synchronrollen bis hin zur Moderation. Die langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Anke und Bastian sind ein Beweis dafür, wie bereichernd eine solche Verbindung ohne romantische Verwicklungen sein kann.

Getty Images Bastian Pastewka, deutscher Komiker

Anke Engelke und Bastian Pastewka in einer ihrer gemeinsamen Rollen

