Selten: Anke Engelke teilt Einblick in ihr Leben als Mama

Anke Engelke (58) ist als Komikerin häufig im Fernsehen zu sehen, doch über ihr Privatleben ist nur wenig bekannt. Zu Gast im Podcast "Deutschland3000" plaudert die LOL: Last One Laughing-Gewinnerin jetzt ungewohnt offen über ihre Rolle als Mutter. Die Erziehung ihrer drei Kinder Emma, Lasse und Aaron habe sie trotz ihrer lustigen Art nicht auf die leichte Schulter genommen. "Da hat man Verantwortung für mindestens ein Leben. Da bin ich total strikt", erklärt sie und fügt hinzu: "Bei allem Humor und Quatsch. Das nehme ich schon sehr ernst."

Als 1996 ihre Tochter Emma auf die Welt kam, habe sie sich erst selbst noch wie ein Kind gefühlt. Auch heute komme sich Anke jünger als 58 Jahre vor: "Ich bin immer so 10 Jahre hinterher. Ich brauche immer wahnsinnig lange, um was zu schnallen." Lange Zeit habe man das vor allem an ihrer Mode gemerkt, gibt die "Frau Müller muss weg!"-Darstellerin im Podcast zu.

Die dreifache Mutter verbringt am liebsten Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. Seit ihrem gemeinsamen Podcast "Quality Time" darf sich auch Riccardo Simonetti (31) zu diesen Menschen zählen. Offenbar hat Anke für den Influencer allerdings eine Ausnahme gemacht, denn eigentlich hat der Comedystar wenig Zeit für neue Freundschaften. "Wenn jetzt noch neue Leute dazukommen, werde ich denen meine Zeit nicht so geben können, das ist nicht fair", offenbarte sie in ihrer Show.

Anke Engelke im April 2022

Riccardo Simonetti und Anke Engelke, Podcaster

