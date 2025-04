Pietro Lombardi begeistert die Fans bei Ballermann-Eröffnung

Auch Pietro Lombardi (32) ließ sich die Eröffnung der Ballermann-Saison auf Mallorca nicht entgehen. Der Sänger trat vergangenes Wochenende im Megapark auf – und die Menge tobte. Die Begeisterung war schon vor dem Auftritt des Sängers riesig. Wie Bild berichtet, versammelten sich vorab bereits Massen an Fans in langen Schlangen vor der Party-Location. Pietro zeigt sich gerührt – vor allem als das Publikum nicht nur begeistert, sondern auch textsicher mitmacht. "Das ist eine andere Liga hier. Ein anderes Publikum, als ich es bei meinen Konzerten gewohnt bin. Aber ich liebe es und passe mich gerne an. Wenn die Leute verrückt sind, bin ich noch verrückter", schwärmt er.

Die Stimmung am Ballermann ist ansteckend – das merkt auch Pietro. Denn eigentlich trinkt der "Phänomenal"-Interpret selten Alkohol. Umgeben vom Partyvolk macht er eine Ausnahme: Auf der Bühne heizt er die Menge mit einem großen Krug Bier in der Hand an. Dass die "Leute Bock auf Party" haben, ist für ihn völlig in Ordnung, erklärt er dem Magazin: "Das darf man auch ein-, zweimal im Jahr haben." Seine Show vor dem Publikum, das als das härteste überhaupt bekannt ist, meistert der dreifache Vater mit Bravour. Und das ohne seine Familie vor Ort: Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (29) und seine Kinder haben ihn nämlich nicht nach Mallorca begleitet.

Dass seine Fans den Auftritt gefeiert haben, dürfte Pietro ein gutes Gefühl gegeben haben. Immerhin ging er im Februar auf seine vorerst letzte Tour. Im November 2024 kündigte er bei Instagram an, keine größeren Tourneen mehr zu planen: "Ihr habt gefragt, [ob] die Tour im Februar stattfindet und ja, sie findet statt. Aber es wird die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre." Einzelne Konzerte wolle er noch machen, aber auch die sollen einen kleineren Rahmen annehmen. Der Grund liegt auf der Hand: Der 32-Jährige möchte mehr Zeit mit seinen drei Kindern und seiner Laura verbringen.

ActionPress Pietro Lombardi bei "Die Giovanni Zarrella Show" 2024

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

