Pietro Lombardi will keine großen Arena-Shows mehr spielen

Pietro Lombardi (32) macht Schluss – zumindest mit seinen Arena-Shows. Am 13. Februar tritt der einstige DSDS-Sieger noch in der Münchner Olympiahalle auf. Das soll aber das letzte Konzert dieser Art sein. "Was die Zukunft mit sich bringt, das weiß man nie. Aber in dieser Größenordnung wird das definitiv erst mal meine letzte Tour sein", bestätigt er im Gespräch mit RTL. Seine Prioritäten wolle der Sänger zukünftig anders setzen: "Bisschen mehr Zeit mit der Familie. Ich bin sehr viel unterwegs."

Seit 15 Jahren steht der 32-Jährige schon in der Öffentlichkeit. Nicht nur durch seine erfolgreiche Musik, auch mit etlichen Dramen sorgte er in dieser Zeit für Schlagzeilen. Immer wieder kracht es zwischen ihm und seiner Ex-Frau Sarah Engels (32), mit der er den mittlerweile neunjährigen Alessio hat. Zuletzt ließ Sarah Pietros Verlobter Laura Maria Rypa (29) sogar eine Unterlassungsklage zukommen. Sie dürfe Alessio, der auch der Halbbruder ihrer gemeinsamen Kinder mit Pietro ist, zukünftig nicht mehr öffentlich erwähnen. Nichtsdestotrotz freue sich die Influencerin, dass ihr Partner zukünftig mehr Zeit für sie und die Söhne haben werde. In Bezug auf den jüngsten Eklat mit Sarah hoffe sie auf mehr Familienharmonie: "Dass wir uns einfach alle zusammen an den Tisch setzen können. Das alles regeln können. Vor allem für die Kinder, das ist das Wichtigste. Dass die Geschwister miteinander aufwachsen können."

Weniger Zeit auf Tour bedeutet für Pietro und die 29-Jährige vielleicht auch, dass sie sich endlich ihrer Hochzeitsplanung widmen können. Schon im Jahr 2022 stellte der "Phänomenal"-Interpret seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes gab Laura aber bereits zu verstehen, dass sie und Pietro es mit der Heirat nicht so eilig hätten. "Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst miterleben kann. Jetzt haben wir uns überlegt, noch zu warten, bis auch Amelio größer ist, damit alle Kinder diesen besonderen Moment mit uns teilen können", erklärte die hübsche Blondine in einem Q&A auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Maria Rypa, August 2023

Anzeige Anzeige