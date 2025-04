So süß unterstützt Andrea Bergs Mann Ulrich sie auf Tournee

Andrea Berg (59) ist derzeit auf großer Tournee und performt ihre Hits auf insgesamt 21 Bühnen. Dabei an ihrer Seite: Ehemann Ulrich Ferber, der sie nicht nur begleitet, sondern eine entscheidende Stütze für die Sängerin ist. Nach energiegeladenen Konzerten, zahlreichen Kostümwechseln und langen Reisen sorgt er dafür, dass Andrea den emotionalen Trubel der Auftritte verarbeiten kann. "Er fiebert genauso mit, er weiß genau, wo was passiert und wenn was klappt", erklärte die Schlagersängerin im Interview mit Brisant. Besonders abends im Tourbus sei ihr Mann zur Stelle, um die Erlebnisse des Tages in ausführlichen Gesprächen mit ihr Revue passieren zu lassen.

Neben ihrem straffen Zeitplan versuchen die beiden auch, kleine private Momente in den Touralltag zu integrieren. "Wir versuchen, wenn es die Zeit zulässt, uns immer noch etwas von den Tourstädten anzuschauen", verriet Andrea weiter. Ein besonderes Ritual, das den beiden die Möglichkeit gibt, trotz Termindruck und ständiger Reisen ein wenig Zweisamkeit zu genießen. Für Fans des Schlagerstars könnte das sogar bedeuten, Andrea Berg und ihren Mann ganz privat in einer der Städte zu treffen, wenn sie abseits der Bühne auf Entdeckungstour gehen.

Die Sängerin, die seit 2007 mit dem Unternehmer Ulrich Ferber verheiratet ist, hat in ihrer Familie einen starken Rückhalt. Sie ist nicht nur Teil einer "Schlager-Dynastie", wie sie scherzhaft erzählte, sondern auch eng mit Sängerin Vanessa Mai (32) verbunden – ihre Schwiegertochter, die mit Ulrichs Sohn Andreas verheiratet ist. Die Verbundenheit zu ihren Liebsten scheint Andrea einen wichtigen Ausgleich zum stressigen Tourleben zu geben, wie sie im Laufe ihrer Karriere immer wieder betont hat.

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Ulrich Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg

Getty Images Andrea Berg im Dezember 2022

