"Party, Hits, Emotionen": Andrea Berg startet Arena-Tournee

Andrea Berg (59) ist zurück auf der großen Bühne. Am vergangenen Samstag startete die beliebte Schlagersängerin ihre mit Spannung erwartete Arena-Tournee "Party, Hits, Emotionen" in der ausverkauften Buderus Arena in Wetzlar, Hessen. Gemeinsam mit ihrem Team und Kult-Star DJ Bobo (57), der mit beeindruckenden Choreografien Teil der Show ist, bringt sie ihre Hits wie "Du hast mich tausendmal belogen" sowie Songs ihres aktuellen Albums wie "Sag niemals nie" zu ihren Fans. Die Tour, die insgesamt 21 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst, läuft noch bis zum 23. März.

Für diese Tournee hat sich Andrea Berg intensiv vorbereitet – ganze zwei Jahre lang. Neben Tanz- und Gesangstraining stand dabei auch viel Sport auf ihrem Plan, was ihr zusätzlich zu den Proben körperliche Fitness gebracht hat. "Dadurch verliert man natürlich nicht nur Kilos, sondern fühlt sich einfach großartig!", betonte sie gegenüber Bild. Aber auch ihr modischer Auftritt überzeugte. Mit maßgeschneiderten Outfits verzauberte sie ihre Fans auf der Bühne, die sich auf weitere Shows voller Überraschungen freuen dürfen. Ihre Botschaft an die Zuschauer ist klar: "Wir werden das Leben feiern!"

Andrea Berg machte sich in den 1990er-Jahren mit gefühlvollen Schlagermelodien einen Namen und gehört seitdem zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des Genres. Privat ist die Sängerin für ihre Bodenständigkeit bekannt, auch wenn sie auf der Bühne gerne Glamour versprüht. Ihre positive Energie und Nahbarkeit sind charakteristisch für sie. Andrea engagiert sich zudem seit Jahren für soziale Projekte und betont immer wieder, wie wichtig ihr Familie und gemeinsame Zeit mit Ehemann Ulrich Ferber sind. Mit der aktuellen Tour bringt sie diese Emotionen nicht nur in Musik, sondern auch auf die großen Bühnen zurück – ein echtes Fest für ihre Fans.

Getty Images Andrea Berg im Dezember 2022

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und Ulrich Ferber im Dezember 2024

