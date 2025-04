So viel Geld bekam Darya Strelnikova damals für GNTM-Jobs

Darya Strelnikova (32), bekannt aus Germany's Next Topmodel, hat mit spannenden Einblicken überrascht: In einem TikTok-Video verriet das Model, wie viel Geld sie im Jahr 2015 während ihrer Teilnahme an der beliebten Castingshow tatsächlich für drei ergatterte Modeljobs bekam. Die Verlobte von Fabio Knez hielt dabei ihre alte Rechnung direkt in die Kamera und ließ keinen Zweifel daran, dass die Realität hinter den glamourösen Jobs oft ganz anders aussieht. Laut Darya betrug die Gesamtsumme der Rechnung für die drei Jobs damals 1.500 Euro – doch nach allen Abzügen blieb ihr selbst davon nur ein Bruchteil: Gerade einmal 240 Euro für alle drei Aufträge landeten tatsächlich auf ihrem Konto.

Dass dies für sie alles andere als zufriedenstellend war, macht Darya in dem Clip unmissverständlich klar. Sie empfindet die damaligen Gagen als "Frechheit" – auch wenn sie damals als Newcomerin gestartet war und vielleicht nicht mit großen Summen rechnen durfte. Ihr Vertrag mit der Show sei inzwischen ausgelaufen, weswegen sie laut eigener Aussage nach nunmehr zehn Jahren erstmals offen darüber reden könne. "Es ist jetzt zehn Jahre her, deshalb darf ich da jetzt frei Schnauze drüber reden", betont das Model in ihrem Video. Fans reagierten überrascht auf diese ehrlichen Angaben und diskutierten rege über die Verdienstmöglichkeiten bei der Kultsendung.

Darya, die nicht nur als Model, sondern auch als bekannte Persönlichkeit in der deutschen Reality-TV-Szene unterwegs ist, gibt mit solchen Enthüllungen einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Glamourwelt. Privat steht für sie aktuell ihr Verlobter Fabio an erster Stelle, mit dem sie immer wieder gemeinsame Momente auf Social Media teilt. Ihre offenen Worte zeigen auch, dass sie sich über die Jahre eine gehörige Portion Selbstbewusstsein bewahrt hat – und heute scheinbar kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, wenn es um ihre Erfahrungen im Modebusiness geht. Solche Offenheit kommt bei ihren Fans offenbar gut an und gibt vielen jungen Models Mut, ebenfalls ihre Stimme zu erheben.

Darya Strelnikova, Realitystar

Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juni 2024

