Das wäre für Darya Strelnikova absoluter "Beziehungskiller"

Darya Strelnikova (32) hat nun offenbart, was für sie ein absolutes No-Go in einer Beziehung ist. Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin, die seit einiger Zeit mit ihrem Partner Fabio Knez liiert ist, betonte in einer Instagram-Fragerunde, wie wichtig ihr Engagement und gegenseitige Wertschätzung sind. "Wenn jemand nur auf der Couch hängt, zockt, null Drive hat und finanziell einfach so von Tag zu Tag lebt, da bin ich raus", erklärte sie ihren Followern.

Darüber hinaus warb Darya für traditionelle Werte in einer Partnerschaft. Sie schätzt es, wenn ein Mann Gentleman-Qualitäten besitzt: "Dates planen, mal Blumen bringen, zuhören, Verantwortung übernehmen – ein Partner, kein zusätzlicher To-do-Punkt", erklärte der Realitystar. Sie wünscht sich außerdem, dass ihr Partner sein Wort hält, aufmerksam ist und Verantwortung übernimmt. "Ich mag es, wenn der Mann 'Provider' ist – emotional und im Leben", ergänzte Darya.

In ihrem Verlobten Fabio scheint sie diese Werte bereits gefunden zu haben. Das Paar zeigte sich erst vor Kurzem überglücklich, als sie ihre Verlobung bekannt gaben und ihre Fans mit romantischen Fotos vom Strand verzauberten. Trotz ihrer strengen Ansichten über Partnerschaften beweist das Paar, dass sie ihre Beziehung mit Leichtigkeit und Harmonie führen. Ihre Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren romantischen Meilensteine die beiden in Zukunft noch teilen werden.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im Februar 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Januar 2025