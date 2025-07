Anders als früher: Darya Strelnikova verteidigt sich weinend

Darya Strelnikova (32) zeigt sich in der neuesten Folge ihres Podcasts "Zwischen Likes & Liebe" unerwartet emotional: Die GNTM-Bekanntheit spricht gemeinsam mit ihrem Verlobten Fabio Knez über Nachrichten und Kommentare, die sie im Netz erreichen – und offenbart unter Tränen, wie sehr sie die Anschuldigungen belasten, sie habe sich in den vergangenen Jahren nicht verändert. "Es werden immer noch Kommentare geschrieben, dass ich immer noch so bin wie vor zehn Jahren – was halt nicht stimmt. Und das nervt mich", erklärt sie.

Hauptsächlich stören die 32-Jährige anonyme Nutzer, die sich hinter Fake-Profilen verstecken und respektlos äußern. "Ich glaube, genau das nervt mich so sehr – diese Kommentare und Nachrichten von irgendwelchen No-Names, die sich hinter Fake-Accounts verstecken. Und mir dann solche Texte schreiben, bei denen ich mir nur denke: 'Fang doch lieber mal was mit deinem eigenen Leben an, statt zu versuchen, mich zu belehren'", macht Darya deutlich.

Die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin wird immer wieder mit Anfeindungen und Vorwürfen konfrontiert. Erst kürzlich wehrte sie sich gegen den Vorwurf, sie verändere ihr Gesicht mit Filtern in Videos, in denen sie sich beim Schminken zeigt. "Wer mich wirklich kennt und mir schon lange folgt, weiß ganz genau: Ich nutze nie Filter in diesen Videos. Ich stehe zu jedem einzelnen Beauty-Eingriff, den ich hatte", stellte Darya auf Instagram klar.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

