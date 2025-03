Na endlich: Fabio Knez und seine Darya haben sich verlobt

Sie wagen den nächsten Schritt! Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) melden sich mit einer süßen Überraschung bei ihren Fans im Netz. Auf Instagram teilen die beiden Realitystars eine Reihe von Fotos, die das Paar in innigen Posen am Strand zeigen. Dabei fällt auf: Darya trägt einen auffälligen Klunker an ihrem Ringfinger. "Eine Liebesgeschichte jetzt mit einem Ring besiegelt", schreibt die GNTM-Bekanntheit zu den Fotos und bestätigt damit ihre Verlobung mit Fabio.

Darya und Fabios Verlobung stößt auf jede Menge positives Feedback im Netz. So schreibt Reality-TV-Kollegin Yeliz Koc (31) in der Kommentarspalte: "Oh mein Gott, wie schön! Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen." Und auch Ex-Spielerfrau Cathy Hummels (37) kommentiert: "Glückwunsch!" Ex-Bachelor-Girl Katja Geretschuchin (29) und Influencerin Laura Abla gratulieren ebenfalls begeistert.

Die Liebesgeschichte von Darya und Fabio begann 2023 im TV. Bei Are You The One – Reality Stars in Love lernten sich die beiden kennen und entwickelten schnell die ersten Gefühle – bis die schöne Blondine mit ihrem "Perfect Match" Danilo Cristilli (28) die Show frühzeitig verlassen musste. Wenige Monate nach der Ausstrahlung bestätigten Darya und Fabio dann jedoch ihr Liebesglück.

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Oktober 2024

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juni 2024

