Darya Strelnikova rechnet mit "Germany's Next Topmodel" ab

Durch ihre Teilnahme an der zehnten Staffel von Germany's Next Topmodel machte sich Darya Strelnikova (32) einen Namen und ist mittlerweile unter anderem erfolgreiche Influencerin. Als alter Hase kann sie die Castingshow natürlich noch einmal von einem anderen Blickwinkel beleuchten. Auf Instagram möchte ein neugieriger Fan von ihr wissen, was sie von der aktuellen Staffel hält. Darya drückt ihre Meinung in deutlichen Worten aus und meint: "Diese Sendung hat in meinen Augen gefühlt nichts mit dem echten Modeln zu tun – langsam hat es sich ausgemodelt."

Aus diesem Grund hegt Darya auch kein Interesse mehr an der Sendung. Auf die Frage, ob sie die laufende Staffel selbst schaut, antwortet sie: "Ich war bei der Premiere von der ersten Folge der diesjährigen Staffel in Berlin, die habe ich gesehen. Ich schaue aber seit Jahren eigentlich nichts mehr von Topmodel an." In ihrer Staffel im Jahr 2015 konnte die Blondine den fünften Platz ergattern und ihren Bekanntheitsgrad seither ausweiten. Darya ist nicht nur Influencerin und Model, sondern versuchte ihr Glück auch in Reality-TV-Shows.

Mit ihrer Teilnahme am Kuppelformat Are You The One – Reality Stars in Love landete Darya direkt einen Volltreffer. In der Show lernte die Münchnerin ihren Mr. Right kennen: Fabio Knez. Seit 2023 führen die Reality-TV-Bekanntheiten eine Beziehung und besiegelten ihre Liebe erst kürzlich mit einer Verlobung. Die freudige Nachricht verkündeten sie auf Social Media. Zu einer Reihe romantischer Schnappschüsse schrieb die 32-Jährige: "Eine Liebesgeschichte jetzt mit einem Ring besiegelt."

Getty Images Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Oktober 2024

