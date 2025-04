45 Jahre: So feiert das ZDF das große "Löwenzahn"-Jubiläum

Guido Hammesfahr lädt gemeinsam mit Hund Keks am 1. Mai 2025 zu einem besonderen Fernseherlebnis ein: Das ZDF feiert 45 Jahre "Löwenzahn" mit einem eigenen Thementag rund um die beliebte Kindersendung. Ab 5:30 Uhr morgens läuft ein großes Programm mit neun Folgen "Löwenzahn" und einer Folge des Ablegers "Löwenzähnchen". Auch brandneues Material ist dabei: zum Beispiel die Erstausstrahlungen der Episoden "Regenbogen – Die beste Freundin" und "Hecke – Ein Irrgarten fürs Märchen", die sowohl im ZDF-Fernsehen als auch online über die ZDF-App und zdf.de zu sehen sind. Die Sonderfolgen widmen sich diesmal Themen wie Freundschaft, Erinnerungen und dem Lebensraum Hecke.

Mit mehr als 470 Episoden und 44 Staffeln ist "Löwenzahn" eine der erfolgreichsten Wissenssendungen für Kinder im deutschen Fernsehen. 1980 wurde das Projekt gestartet, damals noch mit Peter Lustig (✝78). Seit 2005 steht Guido als Fritz Fuchs im Mittelpunkt des Mitmach-Formats, begleitet von seinem treuen Gefährten, dem Hund Keks. Besonders betont der 56-Jährige dabei den praxisnahen Charakter der Dreharbeiten. "Wir sind bei den Dreharbeiten zu über 90 Prozent draußen. Das macht etwas Positives mit einem. Das ist ein Geschenk und ein großes Vergnügen", erklärt er im Interview mit dem ZDF. Gleichzeitig schätzt er die Begeisterung der Fans, die aus allen Altersgruppen kommt. Auch auf Barrierefreiheit legt das Team Wert: Die Jubiläumssendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache angeboten.

Damit bleibt "Löwenzahn" mehr als eine Fernsehsendung – für Generationen war und ist sie Inspiration, die Welt neugierig zu betrachten. Guido bringt diese Offenheit auch privat zum Ausdruck: "Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man mitbringt. Wenn man sich genauer mit bestimmten Themen befasst und nicht so leichtgläubig ist, dann macht das für jeden die Welt erklärbarer und auch ein Stück weit besser." Begeistert schwärmt der Moderator zudem von seinem vierbeinigen Kollegen Keks, mit dem er nun bereits seit 20 Jahren beim Dreh das Abenteuer sucht. So steht auch am Jubiläumstag der Spaß am Entdecken im Vordergrund – und die Einladung, selbst neugierig zu bleiben.

United Archives GmbH Peter Lustig und Helmut Krauss in der Serie "Löwenzahn"

Instagram / sanamafrashteh Guido Hammesfahr und Sanam Afrashteh vor dem "Löwenzahn"-Bauwagen

