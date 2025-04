ZDF feiert Jubiläum: 45 Jahre gibt es TV-Serie "Löwenzahn"

Am 1. Mai feiert das ZDF ein besonderes Jubiläum: Die Kinderserie "Löwenzahn", die Generationen von jungen Zuschauern begeistert hat, wird 45 Jahre alt. Zu diesem Anlass zeigt das ZDF ein umfangreiches Sonderprogramm, das um 5:30 Uhr mit dem Spielfilm "Löwenzahn – Abenteuer in Südafrika" beginnt. Um 8:45 wird auch die neueste Episode "Regenbogen – Die beste Freundin" gezeigt. In der Geschichte versucht Fritz Fuchs, gespielt von Guido Hammesfahr, seiner Freundin Yasemin zu helfen, die über den Verlust ihrer Großmutter trauert, wobei der Regenbogen eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig hat Yasemin, die von Sanam Afrashteh (48) dargestellt wird, Probleme mit Ordnungsmann Kluthe (Holger Handtke). Das Sonderprogramm wird mit verschiedenen Serienfolgen sowie einem Ableger namens "Löwenzähnchen" ergänzt.

Highlight des Sendeplans ist für viele Fans die Episode "Lebenswandel – Zeitreise in Bärstadt" aus dem Jahr 2007, die um 9:15 Uhr ausgestrahlt wird, in der Fritz Fuchs auf den Original-Bauwagenbewohner Peter Lustig (✝78) trifft. Das Besondere an dieser Folge ist, dass die beiden nur dieses eine einzige Mal aufeinandertreffen, wie fernsehserien.de berichtet. Während das ZDF den Tag mit neuen Folgen gestaltet, kommen Freunde der klassischen "Löwenzahn"-Ära mit Peter Lustig beim Schwestersender ZDFneo auf ihre Kosten. Dort läuft um 10:25 Uhr "Löwenzahn – Der Film: Die Reise ins Abenteuer" von 2005. Für die jüngeren Zuschauer bringt KiKA am Abend um 19:25 Uhr mit "Hecke – Ein Irrgarten fürs Märchen" eine weitere neue Episode.

Die Serie "Löwenzahn" begann im Jahr 1979 zuerst unter dem Titel "Pusteblume" und legte dann 1981 mit Peter Lustig als Hauptfigur richtig los. Dennoch entschied sich das ZDF nun, 45 Jahre zu feiern. Peter prägte die ersten 200 Folgen mit seiner einfühlsamen und charmanten Art, bis er sich 2005 aus gesundheitlichen Gründen zurückzog und den Bauwagen an Guido Hammesfahr übergab. Heute zählt die Serie über 450 Episoden und erklärte über Jahrzehnte Kindern das komplexe Zusammenspiel von Natur, Wissenschaft und Alltag. Auch nach Peters Tod lebt sein Vermächtnis weiter und bleibt unvergessen: "Löwenzahn" ist und bleibt nicht nur eine Serie, sondern Kindheitserinnerung pur.

Instagram / sanamafrashteh Guido Hammesfahr und Sanam Afrashteh vor dem "Löwenzahn"-Bauwagen

ActionPress Peter Lustig, einstiger "Löwenzahn"-Moderator

