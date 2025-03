Franjo Pooth reagiert gelassen auf Veronas Kuss mit Daniel

Bei der zweiten Liveshow der diesjährigen Let's Dance-Staffel wollte Verona Pooth (56) eigentlich nur ihren Sohn Diego (21) auf dem Tanzparkett anfeuern. Bei einem kurzen Plausch mit Moderator Daniel Hartwich (46) sorgte das ehemalige Model dann aber für einen unvergesslichen Moment: Die Unternehmerin gab ihm ganz spontan ein Bussi auf den Mund. Doch was hält eigentlich Franjo Pooth (55), Veronas Ehemann, von der Aktion? "Mein Vater ist sowieso tiefenentspannt, ein sehr ausgeglichener Mensch", erklärte Diego gegenüber Gala. Laut dem Promi-Spross kenne Franjo die quirlige TV-Persönlichkeit "besser als jeder andere Mensch" und habe deshalb auch "gar kein Problem" mit dem Schmatzer gehabt.

Auch Diego selbst nimmt den Auftritt seiner Mutter gelassen hin. "Ich kenn' meine Mutter ja. Ich wusste, wenn ich sie mitbringe, wird bestimmt etwas passieren", erzählte der Golfprofi im Interview. Zwar habe er nicht mit einem Spontan-Bussi gerechnet, jedoch habe er die Situation als nicht schlimm erachtet. "Ich weiß ja, dass es nur ein Spaß ist", betonte der "Let's Dance"-Kandidat.

Die Knutsch-Szene ist bei Diego wahrscheinlich sowieso schon fast in Vergessenheit geraten, da sich der 21-Jährige jetzt wieder voll und ganz aufs Training für die nächste Liveshow am kommenden Freitag vorbereiten muss. Welchen Tanz er und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) aufs Parkett legen werden, ist noch nicht bekannt. Nur so viel steht fest: Falls die beiden an die vergangenen zwei Shows anknüpfen, wird es sicherlich ein Erfolg. Denn in beiden Wochen landete der Pooth-Spross im Jury-Ranking im oberen Mittelfeld.

Getty Images Verona Pooth und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekaterina Leonova in der zweiten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

