Noch Gefühle? So war Ryans "Ex on the Beach"-Aus für Ex Sina

Sina Elisa ist in der diesjährigen Staffel Ex on the Beach auf ihren Verflossenen Ryan Wöhrl getroffen. Nach einem "schwierigen Start" verstanden sich die beiden Realitystars im Laufe der Zeit dann doch noch ganz gut. Dann der Schock: Ryan muss die Show schon in Folge drei verlassen. Der Grund? Bisher unbekannt. Sina schien von der Entscheidung ziemlich hart getroffen – und tatsächlich: "Es war ziemlich überraschend und auch ein bisschen traurig. Man gewöhnt sich schnell an die Menschen um einen herum, und es war schade, dass er so plötzlich gehen musste", verrät sie im Promiflash-Interview.

Nachdem bekannt war, dass der Sonnyboy die Show verlassen muss, geriet die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin in ein Gefühlschaos – sogar die Tränen flossen. Promiflash will wissen, ob möglicherweise Gefühle von Sinas Seite aus im Spiel waren, die zu ihrer Reaktion führten. "Wir hatten eine tolle Zeit zusammen und ich habe ihn als Freund sehr geschätzt", erklärt sie und fügt hinzu: "Gefühle in Richtung mehr als Freundschaft haben sich aber bei mir nicht mehr entwickelt." Wie es scheint, sind die Kölnerin und Ryan wohl wieder gut miteinander. Vor allem die Ausstrahlung habe sie wieder besser über ihren Ex denken lassen. "Nach der Ausstrahlung denke ich positiver von ihm. Er ist ein guter Mensch und ich wünsche ihm nur das Beste", gibt Sina zu verstehen.

Zu Beginn der neuen Staffel hatte das noch etwas anders gewirkt. Sina war die dritte Ex von Ryan, die ihn mit ihrer Ankunft am mexikanischen Strand beglückte. Sie konfrontierte ihn direkt mit einer Begrüßung der etwas anderen Art: "Ryan, du machst auf cool und Playboy. Unser Sex war verschwendeter Bodycount, also solltest du besser aufhören, Scheiße über mich zu reden." Damit sorgte sie bei ihrem Verflossenen für Verwirrung. "Es gibt halt manchmal einfach Probleme, wenn viel Alkohol im Spiel ist, da macht dann halt irgendwann mal so der kleine Mann schlapp", erklärte Ryan die Situation später im Einzelinterview peinlich berührt.

Instagram / sinaelisa_ Sina Elisa, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / ryanwoe Ex-"Ex on the Beach"-Kandidat Ryan Wöhrl

