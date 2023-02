Seit 1994 tot: Kurt Cobain wäre heute 56 Jahre alt geworden

Kurt Cobain (✝27) ist bereits seit 1994 verstorben. Der Sänger feierte große Erfolge mit der Band Nirvana. Er war nicht nur der Frontmann der Gruppe, sondern schrieb auch fast alle Songtexte. Schon zu Beginn der Musiker-Karriere mit Nirvana entdeckte er Heroin als Mittel, um seine starken Magenschmerzen zu lindern. Auf der ersten Tour lernte er seine spätere Ehefrau Courtney Love (58) kennen, die er im Jahr 1992 heiratete. Aus der Ehe ging die gemeinsame Tochter Frances Bean (30) hervor. Heute wäre Kurt 56 Jahre alt geworden.

Am 5. April 1994 wurde Kurt nach einer Überdosis Heroin und einem Kopfschuss tot aufgefunden. Seine letzten Worte teilte er in einem Abschiedsbrief mit, in dem er wohl Zeilen aus einem Song von Neil Young (77) niederschrieb: "Es ist besser auszubrennen als zu verblassen." Bereits vor seinem Ableben soll sich die Band aufgelöst haben. Das berichteten seine Bandkollegen Krist Novoselic (57) und Dave Grohl (54) jedoch erst Jahre nach Kurts Tod.

Kurt zählt zu den bekanntesten Mitgliedern des "Forever 27"-Clubs. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Künstlern, die im Alter von 27 gestorben sind und somit den Mythos aufrechterhalten, dieses Alter sei für Musiker besonders gefährlich. Auch im Club sind beispielsweise Amy Winehouse (✝27), Jimi Hendrix und Brian Jones.

Instagram / thespacewitch Kurt Cobain mit seiner Tochter Frances Bean Cobain

Getty Images Frances Bean Cobain und Courtney Love im Mai 2017

Getty Images Frances Bean Cobain und Courtney Love

