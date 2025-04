Matthias Höhn und Lejla erwarten erstes gemeinsames Baby

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla schweben im absoluten Babyglück. Auf Instagram verkünden die Influencer eine wundervolle Nachricht: Sie erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Bereits in den vergangenen Tagen teaserten sie immer wieder an, etwas Großes mit ihren Followern teilen zu wollen. Zu einem herzerwärmenden Pärchenvideo schreiben sie: "Baby is loading", was so viel bedeutet wie: "Baby lädt." Dahinter setzen sie das #schwanger.

In dem Clip trägt Lejla einen figurbetonten Body in Weiß, der ihre kleine Babykugel perfekt in Szene setzt. Matthias streichelt ihr liebevoll über den Bauch und kniet sich am Ende vor seine Frau, um sein ungeborenes Kind zu küssen. In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden, dass ihr die Zeit genießen werdet, davon bin ich überzeugt! Alles Gute", kommentiert Alida Kurras (47). Auch Dilara Kruse, Alcia Andrich und Alicia Costa Pinheiro gratulieren den werdenden Eltern.

Seit Oktober 2023 sind Matthias und Lejla offiziell ein Paar. Im Sommer des vergangenen Jahres gaben sich der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Partnerin sogar still und heimlich das Jawort. Ehrengast der Party war kein Geringerer als Vin Diesel (57): Auf Social Media teilte das Paar einige Schnappschüsse von sich und dem Fast & Furious-Star. Das gemeinsame Baby dürfte die Liebesgeschichte von Matthias und Lejla voll und ganz abrunden. Doch für den 29-Jährigen ist es bereits Kind Nummer zwei. Mit seiner Ex-Partnerin Jenefer Riili (32) durfte er 2018 seinen Sohn Milan (6) auf der Welt begrüßen.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Frau im April 2025

Instagram /leli.hhn Matthias und Lejla Höhn

