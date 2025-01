Das denken Fans über den Cast von "Promis unter Palmen" 2025

In wenigen Wochen hat das Warten endlich ein Ende: Promis unter Palmen geht nach einer rund vierjährigen Pause in die dritte Runde. In der diesjährigen Staffel kämpfen unter anderem Katzenberger-Mama Iris Klein (57), Ex-Sommerhaus-Star Lisha Savage und YouTuber Chris Manazidis um die Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro. Es ist jedoch eine andere Kandidatin, die bei den Fans scheinbar besonders gut ankommt: High-Society-Lady Claudia Obert (63)! "Ich freue mich auf die Sprüche von Claudia" und "Ja, das ist ja mal genial, dass Frau Obert noch mal bei 'Promis unter Palmen' mitmacht", schwärmten Nutzer unter einem Instagram-Post der Sendung. Aber auch Sängerin Melody Haase (30) und Entertainer Cosimo Citiolo (43) werden mit Begeisterung erwartet. "Was für eine geile Kombi. Ich liebe Melody, Cosimo und Claudia", betonte ein User.

Dagegen scheinen Zuschauer auf eine Kandidatin verzichten zu wollen: Realitystar Kim Virginia Hartung (29) trifft mit ihrer Teilnahme bei vielen Fans auf Empörung. "Ohne Kim und ihren Anhang wäre das ein wirklich starker Cast", kommentierte beispielsweise ein Follower den Post, während ein anderer anmerkte: "Wieso gibt man dieser Kim noch Sendezeit?" Einige wenige scheinen aufgrund der einstigen Bachelor-Lady sogar darauf verzichten zu wollen, die Sendung zu gucken. "Schon wieder eine Show, die ich nicht anschauen kann wegen Kim", schimpfte ein Nutzer. Es gibt allerdings auch Fans, die Gefallen daran finden, Kim bei "Promis unter Palmen" zu sehen. "Ich freue mich. Und auch auf die Gefahr komischer Kommentare hin, ich hoffe, Kim holt das Ding", schrieb ein Nutzer.

Es gesellen sich aber noch weitere Kandidaten zu dem Cast: Auch Model Janina Youssefian (42), DSDS-Star Menowin Fröhlich (37), Ex-Nationaltorwart Eike Immel (64), Lotto-Millionär Chico sowie Realitystar Nikola Glumac (29) kämpfen um das Preisgeld und die goldene Kokosnuss. Wer sich am Ende den Sieg holt, bleibt abzuwarten. Zuschauer dürfen aber bereits ab dem 17. Februar mit ihren Favoriten mitfiebern – und wie Sat.1-Chef Marc Rasmus andeutete, wird es wohl spannend. "Wir können es kaum erwarten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nach fast vier Jahren Pause acht neue Folgen unserer erfolgreichen Reality-Marke zu zeigen. Die Staffel wird ein Fest für jeden Realityfan", erklärte er laut DWDL begeistert.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

