Allzeitrekord: Udo Lindenberg und Apache 207 sind total baff

Diese zwei schlagen ein wie ein Komet! Seit 2018 erobert Apache 207 die deutsche Musikwelt. Drei Alben und zahlreiche Nummer-eins-Hits nach seinem Karrierestart ist der Rapper aus der Szene gar nicht mehr wegzudenken. Seinen größten Erfolg hatte er bisher aber nicht alleine, sondern mit Udo Lindenberg (77). Ihr Song "Komet" führt seit Monaten die Charts an und stellt nun erneut einen Rekord auf!

Laut einer Pressemitteilung von GfK Entertainment steht "Komet" jetzt zum 17. Mal an der Spitze der deutschen Single-Charts. Damit löst der Track Matthias Reims (65) "Verdammt – ich lieb' dich" ab – und ist der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Song überhaupt. Die beiden Künstler können diesen Erfolg kaum fassen. "Wer hätte das gedacht… absolut geflasht. Unser 'Komet' ist ein Song über die Unvergänglichkeit, über den Fußabdruck, den wir hinterlassen", schwärmt Udo. Apache fügt hinzu: "Wir sind überwältigt und freuen uns, dass unsere Musik so etwas bewirken kann!"

Den Rekord-Hit spielt Volkan Yaman, wie der Musiker bürgerlich heißt, aktuell auch während seiner Tour. Dabei steht ihm jedoch nicht Udo selbst zur Seite – bei zahlreichen Konzerten ließ der langhaarige Beau zuletzt einen Fan mit ihm singen! "Die Idee kam auf, als wir darüber geredet haben, wie dankbar wir für die Liebe und Treue der vielen Fans sind", verriet sein Manager.

