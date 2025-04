Nach Umut-Trennung: Mit ihm kuschelt Emma Fernlund jetzt

Frisch getrennt und schon auf Tuchfühlung? Erst gestern bestätigte Emma Fernlund (24) die Trennung von ihrem Ex-Freund Umut Tekin (27). Auf einem Video, das Reality-TV-Kollege Julius Tkatschenko nun auf TikTok teilt, ist von Herzschmerz aber nichts zu sehen. Gemeinsam mit Emma ist er am Ballermann unterwegs: In dem Clip haben die beiden sichtlich Spaß miteinander – Julius kuschelt sich sogar vertraut an Emmas Schulter. Ein Anblick, der sofort die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zieht. "Das ging ja schnell bei der", vermutet ein Nutzer, dass etwas zwischen ihnen laufen könnte, während ein anderer hinzufügt: "Neues Paar, safe."

Auch Umut scheint das Video schon zu Gesicht bekommen zu haben. In seiner Instagram-Story äußert er sich dazu – ihn scheint es aber gar nicht zu stören, seine Ex so flirty mit dem Germany Shore-Star zu sehen. "Mir ist das wirklich echt egal! Ich wünsche Emma und Julius alles Gute", beteuert er und fügt hinzu: "Lasst Emma einfach in Ruhe und lasst sie ihr Leben leben. Ich kenne Emma und sie hat eine gute Seele, ich wünsche ihr nur das Beste und dass sie ihren Weg zu sich findet." Er selbst habe das schon getan: Bereits gestern betonte der ehemalige Bachelorette-Kandidat, dass er nach der Trennung noch nichts mit einer anderen Frau hatte – und auch jetzt erwähnt er, dass er durch seine Vergangenheit viel gelernt habe. "Wie oft ich von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gelernt, den Schmerz, den ich fühle, anzunehmen und mich nicht mit anderen Menschen davon abzulenken", beschreibt er seinen Weg, mit der Trennung umzugehen.

Bereits in ihren Statements zum Liebes-Aus betonten die beiden Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, dass sie sich gegenseitig nur das Beste wünschen würden. Im Gegensatz zu ihrer ersten Trennung scheint die Stimmung zwischen ihnen dieses Mal absolut harmonisch zu sein. Ob es zwischen den beiden Realitystars so friedlich bleiben wird, wird sich zeigen. Bis jetzt haben sich weder der 27-Jährige noch die Blondine zu den Details ihres Beziehungsendes geäußert.

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, "Germany Shore"-Sternchen

